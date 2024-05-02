Харьковские нацгвардейцы уничтожают оккупантов дронами волонтеров (видео)

Бойцы 5-й Слобожанской бригады НГУ ликвидировали военного РФ в районе Клещеевки в Донецкой области.

Как отмечается на странице бригады в Facebook, оккупанта ликвидировали с помощью дрона, подаренного волонтерами.

На видео видно, что россиянин хотел замаскироваться среди растений, однако бойцы его заметили и ликвидировали.