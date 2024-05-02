Харьковские нацгвардейцы уничтожают оккупантов дронами волонтеров (видео)
Бойцы 5-й Слобожанской бригады НГУ ликвидировали военного РФ в районе Клещеевки в Донецкой области.
Как отмечается на странице бригады в Facebook, оккупанта ликвидировали с помощью дрона, подаренного волонтерами.
На видео видно, что россиянин хотел замаскироваться среди растений, однако бойцы его заметили и ликвидировали.
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- • Дата публикации материала: 2 мая 2024 в 11:41;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Бойцы 5-й Слобожанской бригады НГУ ликвидировали военного РФ в районе Клещеевки в Донецкой области.".