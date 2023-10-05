Харківські нацгвардійці знищили близько 15 російських окупантів
Про результативні скидання на голови та позиції окупантів, що були здійснені харківськими воїнами в боях під Кліщіївкою, поінформували в 5-й Слобожанській бригаді НГУ.
” Харківські гвардійці знищили під Кліщіївкою близько 15 російських окупантів, — підрахували в бригаді. – Минулого тижня після ретельного вивчення місцевості та внаслідок запеклих боїв на північній околиці населеного пункту Кліщіївка, відділенням аеророзвідки 5-ї Слобожанської бригади Національної гвардії України за допомогою скидів було знищено особовий склад ворога, його вогневі позиції та укриття”.
Успішні атаки по окупантах нацгвардійці провели у кілька “заходів”. 28 вересня вони допомогли утримати позиції та змусили ворога відступати під час штурму. А вже наступного дня знищили польовий склад противника.
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” 30 вересня під час виконання бойового завдання у районі селища Кліщіївка Донецької області відділення аеророзвідки штурмового загону 5 Слобожанської бригади НГУ проводило аеророзвідку місцевості та виявило точки скупчення противника. Було прийнято рішення зранку штурмувати позиції противника. 1 жовтня завдяки діям відділення аеророзвідки нашої бригади вдалось вчасно та неочікувано для противника почати штурмові дії, внаслідок яких було знищено близько 15 російських терористів, а ворог був вимушений покинути позицію та тікати”, – повідомила пресслужба бригади.
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- • Дата публікації матеріалу: 5 Жовтня 2023 в 08:08;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Про результативні скидання на голови та позиції окупантів, що були здійснені харківськими воїнами в боях під Кліщіївкою, поінформували в 5-й Слобожанській бригаді НГУ".