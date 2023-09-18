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Вражеская активность на Купянском направлении снизилась — Маляр

Происшествия 08:20   18.09.2023
Оксана Горун
Вражеская активность на Купянском направлении снизилась — Маляр Фото: скриншот

Замминистра обороны Украины Анна Маляр в эфире нацмарафона сообщила, что за неделю враг практически не вел штурмовых действий на Купянском направлении.

Она подчеркнула, что восточный фронт — это основная локация наступления врага. Тем не менее и там ВС РФ не проводили глобальных наступательных действий, а под Бахмутом ВСУ выбили их из стратегически важной Клещеевки.

«Если говорить о Купянском и Лиманском направлениях, там в течение прошлой недели мы наблюдали снижение вражеской активности и фактически можно говорить об отсутствии штурмовых действий со стороны врага, но были атаки. В частности, это Новоселовское Луганской области на Купянском направлении – отражали (атаки врага — Ред.) наши Вооруженные силы. Преимущественно там враг все-таки перегруппировывается и собирает силы, чтобы двинуться вперед. Но наши вооруженные силы делают все – они готовятся, они знают о планах врага, чтобы не допустить этого и чтобы враг не мог реализовать свои задачи», — отметила Маляр.

Читайте также: ISW после освобождения Клещеевки: критика ВСУ была необоснованной

Автор: Оксана Горун
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  • Категории: Происшествия, Украина, Харьков; Теги: , , ;

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    • • Дата публикации материала: 18 сентября 2023 в 08:20;

    • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Замминистра обороны Украины Анна Маляр в эфире нацмарафона сообщила, что за неделю враг практически не вел штурмовых действий на Купянском направлении".