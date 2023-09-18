Вражеская активность на Купянском направлении снизилась — Маляр
Замминистра обороны Украины Анна Маляр в эфире нацмарафона сообщила, что за неделю враг практически не вел штурмовых действий на Купянском направлении.
Она подчеркнула, что восточный фронт — это основная локация наступления врага. Тем не менее и там ВС РФ не проводили глобальных наступательных действий, а под Бахмутом ВСУ выбили их из стратегически важной Клещеевки.
«Если говорить о Купянском и Лиманском направлениях, там в течение прошлой недели мы наблюдали снижение вражеской активности и фактически можно говорить об отсутствии штурмовых действий со стороны врага, но были атаки. В частности, это Новоселовское Луганской области на Купянском направлении – отражали (атаки врага — Ред.) наши Вооруженные силы. Преимущественно там враг все-таки перегруппировывается и собирает силы, чтобы двинуться вперед. Но наши вооруженные силы делают все – они готовятся, они знают о планах врага, чтобы не допустить этого и чтобы враг не мог реализовать свои задачи», — отметила Маляр.
Читайте также: ISW после освобождения Клещеевки: критика ВСУ была необоснованной
Новости по теме:
Вы читали новость: «Вражеская активность на Купянском направлении снизилась — Маляр»; из категории Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
- • Дата публикации материала: 18 сентября 2023 в 08:20;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Замминистра обороны Украины Анна Маляр в эфире нацмарафона сообщила, что за неделю враг практически не вел штурмовых действий на Купянском направлении".