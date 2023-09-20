Пограничники дважды «ослепили» врага на Купянском направлении (видео)
Бойцы бригады «Сталевий кордон» Гвардии наступления разбили сразу два российских комплекса наблюдения «Муром-М» на Купянском направлении.
Таким образом пограничники «ослепили» врага, сообщает Государственная пограничная служба Украины.
Видео: ГПСУ
Читайте также: Еще один «Глаз Саурона» уничтожен на Харьковском направлении (видео)
Популярно
Новости по теме:
Вы читали новость: «Пограничники дважды «ослепили» врага на Купянском направлении (видео)»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
- • Дата публикации материала: 20 сентября 2023 в 18:17;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Бойцы бригады «Сталевий кордон» Гвардии наступления разбили сразу два российских комплекса наблюдения «Муром-М» на Купянском направлении.".