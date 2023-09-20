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Пограничники дважды «ослепили» врага на Купянском направлении (видео)

Общество 18:17   20.09.2023
Елена Нагорная
Пограничники дважды «ослепили» врага на Купянском направлении (видео)

Бойцы бригады «Сталевий кордон» Гвардии наступления разбили сразу два российских комплекса наблюдения «Муром-М» на Купянском направлении.

Таким образом пограничники «ослепили» врага, сообщает Государственная пограничная служба Украины.

Видео: ГПСУ

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Автор: Елена Нагорная
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  • Категории: Общество, Харьков; Теги: , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 20 сентября 2023 в 18:17;

    • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Бойцы бригады «Сталевий кордон» Гвардии наступления разбили сразу два российских комплекса наблюдения «Муром-М» на Купянском направлении.".