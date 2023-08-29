Еще один «Глаз Саурона» уничтожен на Харьковском направлении (видео)

Бойцы бригады «Стальной кордон» «Гвардии наступления» уничтожили на Харьковском направлении российский комплекс дальнего визуального наблюдения «Муром-М».

Видео опубликовала Государственная пограничная служба Украины.

«Пограничная аэроразведка обнаружила — бойцы «Стального кордона» дроном-камикадзе уничтожили. И это уже четвертый комплекс дальнего визуального наблюдения «Муром-М» на счету наших воинов в этом месяце», — говорится в публикации.

Видео: ГПСУ

Один из предыдущих таких уничтоженных комплексов пограничники назвали «Оком Саурона».