Еще один «Глаз Саурона» уничтожен на Харьковском направлении (видео)
Бойцы бригады «Стальной кордон» «Гвардии наступления» уничтожили на Харьковском направлении российский комплекс дальнего визуального наблюдения «Муром-М».
Видео опубликовала Государственная пограничная служба Украины.
«Пограничная аэроразведка обнаружила — бойцы «Стального кордона» дроном-камикадзе уничтожили. И это уже четвертый комплекс дальнего визуального наблюдения «Муром-М» на счету наших воинов в этом месяце», — говорится в публикации.
Видео: ГПСУ
Один из предыдущих таких уничтоженных комплексов пограничники назвали «Оком Саурона».
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- • Дата публикации материала: 29 августа 2023 в 11:18;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Бойцы бригады «Стальной кордон» «Гвардии наступления» уничтожили на Харьковском направлении российский комплекс дальнего визуального наблюдения «Муром-М».".