«Око Саурона» уничтожили на Харьковском направлении (видео)
Бойцы бригады «Стальной кордон» «Гвардии наступления» уничтожили на Харьковском направлении российский комплекс дальнего визуального наблюдения «Муром-М».
Видео опубликовала Государственная пограничная служба Украины.
«Бойцы «Стального кордона» ослепили очередное Око Саурона!» — пишут пограничники.
Видео: ГПСУ
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- • Дата публикации материала: 15 августа 2023 в 23:08;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Бойцы бригады «Стальной кордон» «Гвардии наступления» уничтожили на Харьковском направлении российский комплекс дальнего визуального наблюдения «Муром-М».".