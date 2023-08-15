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«Око Саурона» уничтожили на Харьковском направлении (видео)

Общество 23:08   15.08.2023
Елена Нагорная
«Око Саурона» уничтожили на Харьковском направлении (видео)

Бойцы бригады «Стальной кордон» «Гвардии наступления» уничтожили на Харьковском направлении российский комплекс дальнего визуального наблюдения «Муром-М».

Видео опубликовала Государственная пограничная служба Украины.

«Бойцы «Стального кордона» ослепили очередное Око Саурона!» — пишут пограничники.

Видео: ГПСУ

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Автор: Елена Нагорная
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  • Категории: Общество, Харьков; Теги: , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 15 августа 2023 в 23:08;

    • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Бойцы бригады «Стальной кордон» «Гвардии наступления» уничтожили на Харьковском направлении российский комплекс дальнего визуального наблюдения «Муром-М».".