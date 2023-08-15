“Око Саурона” знищили на Харківському напрямку (відео)
Бійці бригади «Сталевий кордон» «Гвардії наступу» знищили на Харківському напрямку російський комплекс дальнього візуального спостереження «Муром-М».
Відео опублікувала Державна прикордонна служба України.
“Бійці “Сталевого кордону” осліпили чергове Око Саурона!” – пишуть прикордонники.
Відео: ДПСУ
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- • Дата публікації матеріалу: 15 Серпня 2023 в 23:08;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Бійці бригади «Сталевий кордон» «Гвардії наступу» знищили на Харківському напрямку російський комплекс дальнього візуального спостереження «Муром-М».".