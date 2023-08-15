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“Око Саурона” знищили на Харківському напрямку (відео)

Суспільство 23:08   15.08.2023
Олена Нагорна
“Око Саурона” знищили на Харківському напрямку (відео)

Бійці бригади «Сталевий кордон» «Гвардії наступу» знищили на Харківському напрямку російський комплекс дальнього візуального спостереження «Муром-М».

Відео опублікувала Державна прикордонна служба України.

“Бійці “Сталевого кордону” осліпили чергове Око Саурона!” – пишуть прикордонники.

Відео: ДПСУ

Також читайте: Прикордонники показали, як б’ють окупантів на Харківському напрямку (відео)

Автор: Олена Нагорна
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  • Категорії: Суспільство, Харків; Теги: , , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 15 Серпня 2023 в 23:08;

    • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Бійці бригади «Сталевий кордон» «Гвардії наступу» знищили на Харківському напрямку російський комплекс дальнього візуального спостереження «Муром-М».".