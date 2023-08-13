Прикордонники показали, як б’ють окупантів на Харківському напрямку (відео)
Прикордонники бригади “Сталевий кордон” “Гвардії наступу” виконують бойові завдання на Харківському напрямку.
Захисники виявили позиції ворога та вдарили по них із мінометів та гранатометів MK-19, повідомляє Державна прикордонна служба України.
Відео: ДПСУ
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- • Дата публікації матеріалу: 13 Серпня 2023 в 10:49;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Прикордонники бригади “Сталевий кордон” “Гвардії наступу” виконують бойові завдання на Харківському напрямку.".