Прикордонники показали, як б’ють окупантів на Харківському напрямку (відео)

Прикордонники бригади “Сталевий кордон” “Гвардії наступу” виконують бойові завдання на Харківському напрямку.

Захисники виявили позиції ворога та вдарили по них із мінометів та гранатометів MK-19, повідомляє Державна прикордонна служба України.

Відео: ДПСУ