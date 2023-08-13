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Прикордонники показали, як б’ють окупантів на Харківському напрямку (відео)

Суспільство 10:49   13.08.2023
Олена Нагорна
Прикордонники показали, як б’ють окупантів на Харківському напрямку (відео)

Прикордонники бригади “Сталевий кордон” “Гвардії наступу” виконують бойові завдання на Харківському напрямку.

Захисники виявили позиції ворога та вдарили по них із мінометів та гранатометів MK-19, повідомляє Державна прикордонна служба України.

Відео: ДПСУ

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Автор: Олена Нагорна
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    • • Дата публікації матеріалу: 13 Серпня 2023 в 10:49;

    • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Прикордонники бригади “Сталевий кордон” “Гвардії наступу” виконують бойові завдання на Харківському напрямку.".