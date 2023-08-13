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Пограничники показали, как бьют оккупантов на Харьковском направлении (видео)

Общество 10:49   13.08.2023
Елена Нагорная
Пограничники показали, как бьют оккупантов на Харьковском направлении (видео)

Пограничники бригады «Стальной кордон» «Гвардии наступления» выполняют боевые задачи на Харьковском направлении.

Защитники обнаружили позиции врага и ударили по ним из минометов и гранатометов MK-19, сообщает Государственная пограничная служба Украины.

Видео: ГПСУ

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Автор: Елена Нагорная
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  • Категории: Общество, Харьков; Теги: , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 13 августа 2023 в 10:49;

    • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Пограничники бригады «Стальной кордон» «Гвардии наступления» выполняют боевые задачи на Харьковском направлении.".