Пограничники показали, как бьют оккупантов на Харьковском направлении (видео)

Пограничники бригады «Стальной кордон» «Гвардии наступления» выполняют боевые задачи на Харьковском направлении.

Защитники обнаружили позиции врага и ударили по ним из минометов и гранатометов MK-19, сообщает Государственная пограничная служба Украины.

Видео: ГПСУ