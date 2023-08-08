Новейший дрон РФ посадили пограничники на Харьковском направлении (видео)
Фото: «Стальной кордон»
«Элерон Т-16» — один из новейших разработанных в РФ беспилотников — посадили пограничники из бригады «Стальной кордон» «Гвардии наступления» на Харьковском направлении с помощью антидронового ружья.
Армия РФ использует такие беспилотники для корректировки артиллерийского огня и проведения разведки, сообщается в Facebook МВД Украины.
По словам пограничника под псевдонимом «Слон», БпЛА пограничники приземлили сегодня утром.
«Птица» необычная для нас. Мы видим ее впервые, но, думаю, не в последний раз. Потому что такое дерьмо будет падать и в дальнейшем. «Аналогов нет». Спасибо вам за новый опыт в этой работе», — прокомментировал «Слон».
Видео: ГПСУ
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- • Дата публикации материала: 8 августа 2023 в 18:24;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "«Элерон Т-16» — один из новейших разработанных в РФ беспилотников — посадили пограничники из бригады «Стальной кордон» «Гвардии наступления» на Харьковском направлении с помощью антидронового ружья.".