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Новейший дрон РФ посадили пограничники на Харьковском направлении (видео)

18:24   08.08.2023
Елена Нагорная
Новейший дрон РФ посадили пограничники на Харьковском направлении (видео) Фото: «Стальной кордон»

«Элерон Т-16» — один из новейших разработанных в РФ беспилотников — посадили пограничники из бригады «Стальной кордон» «Гвардии наступления» на Харьковском направлении с помощью антидронового ружья.

Армия РФ использует такие беспилотники для корректировки артиллерийского огня и проведения разведки, сообщается в Facebook МВД Украины.

По словам пограничника под псевдонимом «Слон», БпЛА пограничники приземлили сегодня утром.

«Птица» необычная для нас. Мы видим ее впервые, но, думаю, не в последний раз. Потому что такое дерьмо будет падать и в дальнейшем. «Аналогов нет». Спасибо вам за новый опыт в этой работе», — прокомментировал «Слон».

Видео: ГПСУ

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Автор: Елена Нагорная
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    • • Дата публикации материала: 8 августа 2023 в 18:24;

    • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "«Элерон Т-16» — один из новейших разработанных в РФ беспилотников — посадили пограничники из бригады «Стальной кордон» «Гвардии наступления» на Харьковском направлении с помощью антидронового ружья.".