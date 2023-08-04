Мельник показал, как на Харьковщине сбивали вражеский дрон (видео)
Фото: иллюстративное
Российский БПЛА в Харьковской области «приземлили» украинские защитники.
Видео точной работы воинов опубликовал начальник Харьковского гарнизона Сергей Мельник.
«Сторожевые неба на Харьковщине ночью сбили вражеский БПЛА», — подписал Мельник.
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- • Дата публикации материала: 4 августа 2023 в 14:58;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Российский БПЛА в Харьковской области «приземлили» украинские защитники. ".