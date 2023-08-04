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Мельник показав, як на Харківщині збивали ворожий дрон (відео)

Суспільство 14:58   04.08.2023
Вікторія Яковенко
Мельник показав, як на Харківщині збивали ворожий дрон (відео) Фото: ілюстративне

Російський БПЛА в Харківській області «приземлили» українські захисники.

Відео влучної роботи воїнів опублікував начальник Харківського гарнізону Сергій Мельник.

«Вартові неба на Харківщині вночі збили ворожий БПЛА», – підписав Мельник.

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Автор: Вікторія Яковенко
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  • Категорії: Суспільство, Харків; Теги: , , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 4 Серпня 2023 в 14:58;

    • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Російський БПЛА в Харківській області «приземлили» українські захисники.".