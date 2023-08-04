Мельник показав, як на Харківщині збивали ворожий дрон (відео)
Фото: ілюстративне
Російський БПЛА в Харківській області «приземлили» українські захисники.
Відео влучної роботи воїнів опублікував начальник Харківського гарнізону Сергій Мельник.
«Вартові неба на Харківщині вночі збили ворожий БПЛА», – підписав Мельник.
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- • Дата публікації матеріалу: 4 Серпня 2023 в 14:58;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Російський БПЛА в Харківській області «приземлили» українські захисники.".