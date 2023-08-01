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Атака дронів по Харкову: триває розбір завалів, залучили верхолазів (відео)

Події 13:52   01.08.2023
Вікторія Яковенко
Атака дронів по Харкову: триває розбір завалів, залучили верхолазів (відео)

Харківські рятувальники розбирають завали у частково зруйнованій будівлі навчального закладу, яку атакувала РФ дроном.

Про це повідомили у ГУ ДСНС в Харківській області.

«Безпосередньо у цьому навчальному закладі сталися часткові руйнування поверхів другого та третього даної будівлі, а також перекриття та даху. Сталася пожежа, площа її склала близько 200 кв.м. На місці події працювали 9 відділень служби порятунку, загалом 50 осіб особового складу. О 5:30 пожежу було ліквідовано. Наразі проводяться аварійно-рятувальні роботи», – розповів речник ГУ ДСНС в Харківській області Євген Василенко.

Як зазначили в ДСНС, наразі рятувальники-верхолази за допомогою важкої інженерної техніки та спецінструменту проводять демонтаж аварійних конструкцій будівлі.

«Прибираємо аварійність, знімаємо металеві та бетонні перекриття», – сказав заступник начальника аварійно-рятувальної частини облуправління ДСНС Артем Красніков.

Читайте також: Як бійці ДСНС гасили будівлю ПТУ в Харкові, по якій вдарив дрон (відео)

Автор: Вікторія Яковенко
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  • Категорії: Події, Харків; Теги: , , , , , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 1 Серпня 2023 в 13:52;

    • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Харківські рятувальники розбирають завали у частково зруйнованій будівлі навчального закладу, яку атакувала РФ дроном.".