Атака дронов по Харькову: идет разбор завалов, работают верхолазы (видео)

Харьковские спасатели разбирают завалы в частично разрушенном здании учебного заведения, которое атаковала РФ дроном.

Об этом сообщили в ГУ ГСЧС в Харьковской области.

«В этом учебном заведении произошли частичные разрушения этажей второго и третьего данного здания, а также перекрытия и крыши. Произошел пожар, площадь его составила около 200 кв. м. На месте происшествия работали 9 отделений службы спасения, всего 50 человек личного состава. В 5:30 пожар был ликвидирован. Проводятся аварийно-спасательные работы», — рассказал пресс-секретарь ГУ ГСЧС в Харьковской области Евгений Василенко.

Как отметили в ГСЧС, спасатели-верхолазы с помощью тяжелой инженерной техники и специнструмента проводят демонтаж аварийных конструкций здания.

«Убираем аварийность, снимаем металлические и бетонные перекрытия», — сказал заместитель начальника аварийно-спасательной части облуправления ГСЧС Артем Красников.