Атака дронов по Харькову: идет разбор завалов, работают верхолазы (видео)
Харьковские спасатели разбирают завалы в частично разрушенном здании учебного заведения, которое атаковала РФ дроном.
Об этом сообщили в ГУ ГСЧС в Харьковской области.
«В этом учебном заведении произошли частичные разрушения этажей второго и третьего данного здания, а также перекрытия и крыши. Произошел пожар, площадь его составила около 200 кв. м. На месте происшествия работали 9 отделений службы спасения, всего 50 человек личного состава. В 5:30 пожар был ликвидирован. Проводятся аварийно-спасательные работы», — рассказал пресс-секретарь ГУ ГСЧС в Харьковской области Евгений Василенко.
Как отметили в ГСЧС, спасатели-верхолазы с помощью тяжелой инженерной техники и специнструмента проводят демонтаж аварийных конструкций здания.
«Убираем аварийность, снимаем металлические и бетонные перекрытия», — сказал заместитель начальника аварийно-спасательной части облуправления ГСЧС Артем Красников.
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- • Дата публикации материала: 1 августа 2023 в 13:52;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Харьковские спасатели разбирают завалы в частично разрушенном здании учебного заведения, которое атаковала РФ дроном.".