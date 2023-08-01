Live
  • Вт 01.08.2023
    • Харьков
  •   +24°С
  • USD 36.57
  • EUR 40.32
    • 🟢

Атака дронов по Харькову: идет разбор завалов, работают верхолазы (видео)

Происшествия 13:52   01.08.2023
Виктория Яковенко
Атака дронов по Харькову: идет разбор завалов, работают верхолазы (видео)

Харьковские спасатели разбирают завалы в частично разрушенном здании учебного заведения, которое атаковала РФ дроном.

Об этом сообщили в ГУ ГСЧС в Харьковской области.

«В этом учебном заведении произошли частичные разрушения этажей второго и третьего данного здания, а также перекрытия и крыши. Произошел пожар, площадь его составила около 200 кв. м. На месте происшествия работали 9 отделений службы спасения, всего 50 человек личного состава. В 5:30 пожар был ликвидирован. Проводятся аварийно-спасательные работы», — рассказал пресс-секретарь ГУ ГСЧС в Харьковской области Евгений Василенко.

Как отметили в ГСЧС, спасатели-верхолазы с помощью тяжелой инженерной техники и специнструмента проводят демонтаж аварийных конструкций здания.

«Убираем аварийность, снимаем металлические и бетонные перекрытия», — сказал заместитель начальника аварийно-спасательной части облуправления ГСЧС Артем Красников.

Читайте также: Как бойцы ГСЧС тушили здание ПТУ в Харькове, по которому ударил дрон (видео)

Автор: Виктория Яковенко
Популярно
Был запуск ракет, но они остались «дома» — начальник Харьковского гарнизона
Был запуск ракет, но они остались «дома» — начальник Харьковского гарнизона
31.07.2023, 23:35
Экс-глава СБУ Харьковщины Дудин в суде обратился к Синегубову и Терехову
Экс-глава СБУ Харьковщины Дудин в суде обратился к Синегубову и Терехову
31.07.2023, 20:19
ISW спрогнозировал, чего добьется армия РФ на Купянском направлении
ISW спрогнозировал, чего добьется армия РФ на Купянском направлении
31.07.2023, 09:47
От удара БпЛА по спорткомплексу в Харькове ранен 63-летний мужчина — Синегубов
От удара БпЛА по спорткомплексу в Харькове ранен 63-летний мужчина — Синегубов
01.08.2023, 08:45
13 лет дали инженеру из Купянска, который хотел вывезти в рф 700 тонн зерна
13 лет дали инженеру из Купянска, который хотел вывезти в рф 700 тонн зерна
31.07.2023, 17:14
Терехов: о недолетевших до Харькова БпЛА, разборе завалов и ситуации со светом
Терехов: о недолетевших до Харькова БпЛА, разборе завалов и ситуации со светом
01.08.2023, 09:37

Новости по теме:

11:47
Харьковский дворник разрисовал гаражи украинским фольклором (видео)
11:09
Привести в порядок укрытия в двух лицеях на Харьковщине требуют через суд
10:37
На Харьковщине женщина погибла в своем доме и попал в больницу мужчина — ГСЧС
10:10
Неподтвердженные успехи — ISW об атаках РФ на Купянско-Лиманском направлении
09:53
Как бойцы ГСЧС тушили здание ПТУ в Харькове, по которому ударил дрон (видео)

  • Категории: Происшествия, Харьков; Теги: , , , , , , , , , ;

  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , а также Google Новости,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.

    • Вы читали новость: «Атака дронов по Харькову: идет разбор завалов, работают верхолазы (видео)»; из категории Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»

    • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
    • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
    • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
    • • Дата публикации материала: 1 августа 2023 в 13:52;

    • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Харьковские спасатели разбирают завалы в частично разрушенном здании учебного заведения, которое атаковала РФ дроном.".