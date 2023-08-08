Новітній дрон РФ посадили прикордонники на Харківському напрямку (відео)

“Елерон Т-16” – один із найновіших розроблених у РФ безпілотників – посадили прикордонники з бригади “Сталевий кордон” “Гвардії наступу” на Харківському напрямку за допомогою антидронової рушниці.

Армія РФ використовує такі безпілотники для корегування артилерійського вогню та проведення розвідки, повідомляється у фейсбуці МВС України.

За словами прикордонника на псевдо “Слон”, БпЛА прикордонники приземлили сьогодні вранці.

“Птах” незвичний для нас. Ми бачимо його вперше, але, думаю, не востаннє. Тому що таке лайно буде падати й надалі. “Аналогів немає”. Дякуємо вам за новий досвід в цій роботі“, – прокоментував “Слон”.

Відео: ДПСУ