Ще одне “Око Саурона” знищене на Харківському напрямку (відео)

Бійці бригади “Сталевий кордон” “Гвардії наступу” знищили на Харківському напрямку російський комплекс дальнього візуального спостереження “Муром-М”.

Відео опублікувала Державна прикордонна служба України.

“Прикордонна аеророзвідка виявила – бійці «Сталевого кордону» дроном-камікадзе знищили. І це вже четвертий комплекс дальнього візуального спостереження «Муром-М» на рахунку наших воїнів цього місяця”, – йдеться у публікації.

Відео: ДПСУ

Один із попередніх таких знищених комплексів прикордонники назвали “Оком Саурона”.