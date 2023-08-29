Ще одне “Око Саурона” знищене на Харківському напрямку (відео)
Бійці бригади “Сталевий кордон” “Гвардії наступу” знищили на Харківському напрямку російський комплекс дальнього візуального спостереження “Муром-М”.
Відео опублікувала Державна прикордонна служба України.
“Прикордонна аеророзвідка виявила – бійці «Сталевого кордону» дроном-камікадзе знищили. І це вже четвертий комплекс дальнього візуального спостереження «Муром-М» на рахунку наших воїнів цього місяця”, – йдеться у публікації.
Відео: ДПСУ
Один із попередніх таких знищених комплексів прикордонники назвали “Оком Саурона”.
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- • Дата публікації матеріалу: 29 Серпня 2023 в 11:18;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Бійці бригади “Сталевий кордон” “Гвардії наступу” знищили на Харківському напрямку російський комплекс дальнього візуального спостереження “Муром-М”.".