Live
  • Ср 20.09.2023
    • Харків
  •   +24°С
  • USD 36.57
  • EUR 39.15
    • 🟢

Прикордонники двічі “осліпили” ворога на Куп’янському напрямку (відео)

Суспільство 18:17   20.09.2023
Олена Нагорна
Прикордонники двічі “осліпили” ворога на Куп’янському напрямку (відео)

Бійці бригади “Сталевий кордон” Гвардії наступу розбили одразу два російські комплекси спостереження “Муром-М” на Куп’янському напрямку.

Таким чином прикордонники “осліпили” ворога, повідомляє Державна прикордонна служба України.

Відео: ДПСУ

Читайте також:  Ще одне «Око Саурона» знищене на Харківському напрямку (відео)

Автор: Олена Нагорна
Популярно
Прикордонники двічі “осліпили” ворога на Куп’янському напрямку (відео)
Прикордонники двічі “осліпили” ворога на Куп’янському напрямку (відео)
20.09.2023, 18:17
Знущалися з харків’янина. Двом військовим зі Львівщини повідомили про підозру
Знущалися з харків’янина. Двом військовим зі Львівщини повідомили про підозру
20.09.2023, 17:44
Топ-помічників Зеленського звинувачують в корупції – Reuters
Топ-помічників Зеленського звинувачують в корупції – Reuters
20.09.2023, 16:38
У Салтівському районі Харкова усунули 260 аварій на водоводах
У Салтівському районі Харкова усунули 260 аварій на водоводах
20.09.2023, 16:57
«Все робили за правилами»: деталі загибелі волонтерів від удару по Куп’янську
«Все робили за правилами»: деталі загибелі волонтерів від удару по Куп’янську
20.09.2023, 15:57
Майже годину ворог обстрілював село на Харківщині: зникло світло та газ (фото)
Майже годину ворог обстрілював село на Харківщині: зникло світло та газ (фото)
20.09.2023, 14:08

Новини за темою:

16:57
У Салтівському районі Харкова усунули 260 аварій на водоводах
14:09
Кліп «Рогань» про дітей воєнного Харкова випустив гурт Жадан і Собаки (відео)
13:08
У Харкові на два тижні перекрили провулок в районі проспекту Гагаріна
09:12
Наступ на Куп’янськ пожвавиться, у бій підуть “кращі з гірших” – прогноз
22:55
Повернути бізнес: Синєгубов анонсував унікальні умови для Харківщини

  • Категорії: Суспільство, Харків; Теги: , , , , ;

  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.

    • Ви читали новину: «Прикордонники двічі “осліпили” ворога на Куп’янському напрямку (відео)»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

    • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
    • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
    • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
    • • Дата публікації матеріалу: 20 Вересня 2023 в 18:17;

    • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Бійці бригади “Сталевий кордон” Гвардії наступу розбили одразу два російські комплекси спостереження “Муром-М” на Куп’янському напрямку.".