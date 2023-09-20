Прикордонники двічі “осліпили” ворога на Куп’янському напрямку (відео)
Бійці бригади “Сталевий кордон” Гвардії наступу розбили одразу два російські комплекси спостереження “Муром-М” на Куп’янському напрямку.
Таким чином прикордонники “осліпили” ворога, повідомляє Державна прикордонна служба України.
Відео: ДПСУ
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- • Дата публікації матеріалу: 20 Вересня 2023 в 18:17;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Бійці бригади “Сталевий кордон” Гвардії наступу розбили одразу два російські комплекси спостереження “Муром-М” на Куп’янському напрямку.".