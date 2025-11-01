Live
ISW: какие трудности у РФ на Харьковщине после повреждения Белгородской дамбы

Фронт 07:14   01.11.2025
Виктория Яковенко
В Институте изучения войны (ISW) сообщают: у военных РФ нет продвижений ни на севере Харьковщины, ни на Купянском направлении.

Аналитики, со ссылкой на представителя украинской бригады, констатируют: удары по Белгородской дамбе повысили уровень воды в реках Волчья и Северский Донец. Это усложняет их форсирование российскими войсками.

Кроме того, добавляют в ISW, ВСУ в последнее время удерживали позиции или продвигались вперед на Купянщине.

«Геолокационные кадры, опубликованные 30 октября, показывают, что украинские силы занимают позиции в восточной части Куриловки (юго-восточнее Купянска) – районе, в котором, по ранее заявленным российским источникам, сохранялось присутствие российских войск», – отметили аналитики.

Напомним, утром 25 октября Белгородский губернатор Гладков сообщил о повреждении дамбы Белгородского водохранилища.

Командующий Сил беспилотных систем ВСУ Роберт Бровди с позывным «Мадяром» подтвердил, что воины Первого отдельного центра Сил беспилотных систем нанесли удар по плотине Белгородского водохранилища. Операция, по словам «Мадяра» получила название «Дамба, ну ты держись, если что!».

26 октября в 16 армейском корпусе отметили, что из-за прорыва дамбы российские войска под Волчанском имеют проблемы с логистикой.

Читайте также: Прорыв Белгородской дамбы: как это может повлиять на ситуацию на Харьковщине

Автор: Виктория Яковенко
