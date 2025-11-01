ISW: які труднощі у РФ на Харківщині після пошкодження Бєлгородської дамби

В Інституті вивчення війни (ISW) повідомляють: військові РФ не мають просувань ані на півночі Харківщини, ані на Куп’янському напрямку.

Аналітики з посиланням на представника української бригади констатують: удари по Бєлгородській дамбі підвищили рівень води в річках Вовча та Сіверський Донець. Це ускладнює їхнє форсування російськими військами.

Крім цього, додають в ISW, ЗСУ останнім часом утримували позиції чи просувалися вперед на Куп’янщині.

«Геолокаційні кадри, опубліковані 30 жовтня, показують, що українські сили займають позиції у східній частині Курилівки (південний схід від Куп’янська) – районі, в якому, за раніше заявленими російськими джерелами, зберігалася присутність російських військ», – зазначили аналітики.

Нагадаємо, вранці 25 жовтня Бєлгородський губернатор Гладков повідомив про пошкодження дамби Бєлгородського водосховища.

Командувач Сил безпілотних систем ЗСУ Роберт Бровді з позивним «Мадяр» підтвердив, що воїни Першого окремого центру Сил безпілотних систем завдали удару по греблі Бєлгородського водосховища. Операція, за словами «Мадяра» отримала назву «Дамба, ну ти тримайся, якщо що!».

26 жовтня в 16 армійському корпусі зазначили, що через прорив дамби російські війська під Вовчанськом мають проблеми з логістикою.