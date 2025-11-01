Live
КАБы, «Герани» и FPV: чем била РФ по Харьковщине за сутки – Синегубов

Виктория Яковенко
КАБы, «Герани» и FPV: чем била РФ по Харьковщине за сутки – Синегубов

За прошедшие сутки враг обстрелял четыре населенных пункта региона, сообщил глава ХОВА Олег Синегубов.

«Медики оказали помощь 61-летнему мужчине, который пострадал в результате обстрела села Тищенковка 26 октября, и 50-летней женщине, которая получила травмы в результате обстрела Куриловки 30 октября», — рассказал Синегубов.

Армия РФ выпустила на Харьковщину два КАБа, пять БпЛА типа «Герань-2», один FPV-дрон, тип еще двух БпЛА устанавливают.

В результате обстрелов в Боровой поврежден частный дом, в Лозовой – железнодорожная инфраструктура, в Самойловке – вылетели окна в учебном заведении.

Напомним, глава ХОВА Олег Синегубов ранее сообщал, что за неделю в Харьковской области уничтожили более 90 «Молний». Он отмечал, что долетающие до Харькова БпЛА – единичные случаи. При этом он призвал реагировать на сигналы воздушной тревоги.

Читайте также: 16 раз атаковали оккупанты на Харьковщине: утренние данные Генштаба ВСУ

Автор: Виктория Яковенко
