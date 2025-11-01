Гроші, УЗ-3000 і фіксовані тарифи: Зеленський анонсував «зимову підтримку»

Президент України Володимир Зеленський доручив уряду сформувати комплексну програму «зимової підтримки». Вона запрацює вже в грудні.

Зеленський повідомив, що у пакет увійдуть кілька напрямів допомоги. Зокрема, як і торік, українці отримають фінансову підтримку, яку можна буде витратити на найбільш нагальні потреби.

«Також ми запускаємо ще окрему програму для тих, кому найбільш складно. Це самотні літні люди, багатодітні родини, люди, які живуть у зонах бойових дій, деяким іншим групам у суспільстві. Премʼєр-міністр України представить усі деталі», – уточнив президент.

Крім цього, обіцяє він, на зиму збережуть фіксовані ціни на газ та електрику – жодних підвищень.

«Я доручив пропрацювати спеціальну програму транспортної підтримки для всіх українців, і є вже пропозиції від Укрзалізниці – УЗ-3000. Три тисячі кілометрів, щоб кожен зміг безкоштовно в межах України обрати залізничні маршрути: Львів – Київ, Київ – Дніпро, будь-які інші. Три тисячі кілометрів безкоштовно. Програма зараз пропрацьовується, і, оскільки наша держава підтримує сферу пасажирських перевезень, компанія має дати відчутну відповідь людям – кошти, які використовуються, реально служать суспільству», – заявив президент.

Також, Міністерство охорони здоров’я готує запуск проєкту масових медичних чекапів, який дозволить українцям пройти базове обстеження вже з січня.

«Я доручив уряду найближчими тижнями завершити підготовку цієї зимової підтримки й представити деталі пакета до 15 листопада, щоб люди могли починати користуватись», – каже президент.

Відео: Володимир Зеленський