Трактор і людина: на Харківщині за тиждень сталося два підриви на мінах

За минулий тиждень з 7 по 13 серпня у Харківській області сталося два підриви на вибухонебезпечних предметах. В результаті одна людина травмувалася.

Про це під час брифінгу розповів речник ГУ ДСНС у Харківській області Євген Василенко, передає кореспондент МГ «Об’єктив».

«13 серпня поблизу села Явірське на вибухонебезпечному предметі підірвалась сільськогосподарська техніка. Трактор рухався по полю. В результаті детонації вибухонебезпечного предмета стався вибух. Бо техніка керувалась дистанційно, ніхто не постраждав», – зазначив Василенко.

Крім цього, того ж дня в селі Руська Лозова на власній дачі підірвався 73-річний чоловік. Він наступив на протипіхотну міну «пелюстка».

Внаслідок підриву чоловік втратив праву стопу, додали в ДСНС.