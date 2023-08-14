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Трактор і людина: на Харківщині за тиждень сталося два підриви на мінах

Репортаж 14:18   14.08.2023
Павло Велицький
Вікторія Яковенко
Трактор і людина: на Харківщині за тиждень сталося два підриви на мінах Фото: Павло Велицький

За минулий тиждень з 7 по 13 серпня у Харківській області сталося два підриви на вибухонебезпечних предметах. В результаті одна людина травмувалася.

Про це під час брифінгу розповів речник ГУ ДСНС у Харківській області Євген Василенко, передає кореспондент МГ «Об’єктив».

«13 серпня поблизу села Явірське на вибухонебезпечному предметі підірвалась сільськогосподарська техніка. Трактор рухався по полю. В результаті детонації вибухонебезпечного предмета стався вибух. Бо техніка керувалась дистанційно, ніхто не постраждав», – зазначив Василенко.

Крім цього, того ж дня в селі Руська Лозова на власній дачі підірвався 73-річний чоловік. Він наступив на протипіхотну міну «пелюстка».

Внаслідок підриву чоловік втратив праву стопу, додали в ДСНС.

Читайте також: Підірвався на власній дачі під Харковом: літній чоловік втратив стопу

Автор: Павло Велицький, Вікторія Яковенко
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  • Категорії: Репортаж, Харків; Теги: , , , , , ;

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    • Кореспондент Павло Велицький, Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "За минулий тиждень з 7 по 13 серпня у Харківській області сталося два підриви на вибухонебезпечних предметах. В результаті одна людина травмувалася.".