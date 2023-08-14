Трактор і людина: на Харківщині за тиждень сталося два підриви на мінах
Фото: Павло Велицький
За минулий тиждень з 7 по 13 серпня у Харківській області сталося два підриви на вибухонебезпечних предметах. В результаті одна людина травмувалася.
Про це під час брифінгу розповів речник ГУ ДСНС у Харківській області Євген Василенко, передає кореспондент МГ «Об’єктив».
«13 серпня поблизу села Явірське на вибухонебезпечному предметі підірвалась сільськогосподарська техніка. Трактор рухався по полю. В результаті детонації вибухонебезпечного предмета стався вибух. Бо техніка керувалась дистанційно, ніхто не постраждав», – зазначив Василенко.
Крім цього, того ж дня в селі Руська Лозова на власній дачі підірвався 73-річний чоловік. Він наступив на протипіхотну міну «пелюстка».
Внаслідок підриву чоловік втратив праву стопу, додали в ДСНС.
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- • Дата публікації матеріалу: 14 Серпня 2023 в 14:18;
Кореспондент Павло Велицький, Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "За минулий тиждень з 7 по 13 серпня у Харківській області сталося два підриви на вибухонебезпечних предметах. В результаті одна людина травмувалася.".