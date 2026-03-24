Біля відділу поліції на Харківщині підірвали страйкбольну гранату: подробиці

На Харківщині затримали 40-річного чоловіка, який, за даними слідства, підірвав страйкбольну гранату поблизу відділу поліції.

У ГУ Нацполіції в Харківській області повідомили, що інцидент стався 22 березня о 23:05 у місті Берестин.

«Зловмисник пересувався на скутері та, проїжджаючи повз адмінбудівлю, кинув страйкбольну гранату у її бік. У результаті вибуху ніхто не постраждав, пошкоджень будівлі не зафіксовано», – зазначили правоохоронці.

Копи у найкоротші строки встановили особу ймовірного правопорушника. У поліції кажуть: ним виявився 40-річний місцевий мешканець, який раніше попадав в поле зору правоохоронних органів.

Фігуранта затримали. Йому готуються повідомити про підозру у хуліганстві. Санкція статті передбачає до 7 років тюрми.

