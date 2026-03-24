Біля відділу поліції на Харківщині підірвали страйкбольну гранату: подробиці
На Харківщині затримали 40-річного чоловіка, який, за даними слідства, підірвав страйкбольну гранату поблизу відділу поліції.
У ГУ Нацполіції в Харківській області повідомили, що інцидент стався 22 березня о 23:05 у місті Берестин.
«Зловмисник пересувався на скутері та, проїжджаючи повз адмінбудівлю, кинув страйкбольну гранату у її бік. У результаті вибуху ніхто не постраждав, пошкоджень будівлі не зафіксовано», – зазначили правоохоронці.
Копи у найкоротші строки встановили особу ймовірного правопорушника. У поліції кажуть: ним виявився 40-річний місцевий мешканець, який раніше попадав в поле зору правоохоронних органів.
Фігуранта затримали. Йому готуються повідомити про підозру у хуліганстві. Санкція статті передбачає до 7 років тюрми.
Нагадаємо, раніше силовики затримали харків’янина, який міг готувати підрив газопроводу на сході України. Тим самим одразу дві області могли залишитись без тепла, повідомляв речник УСБУ у Харківській області Владислав Абдула.
- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: взорвали, граната, поліція, харківщина;
- • Дата публікації матеріалу: 24 Березня 2026 в 14:16;