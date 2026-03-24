Live

Біля відділу поліції на Харківщині підірвали страйкбольну гранату: подробиці

Суспільство 14:16   24.03.2026
Вікторія Яковенко
На Харківщині затримали 40-річного чоловіка, який, за даними слідства, підірвав страйкбольну гранату поблизу відділу поліції.

У ГУ Нацполіції в Харківській області повідомили, що інцидент стався 22 березня о 23:05 у місті Берестин.

«Зловмисник пересувався на скутері та, проїжджаючи повз адмінбудівлю, кинув страйкбольну гранату у її бік. У результаті вибуху ніхто не постраждав, пошкоджень будівлі не зафіксовано», – зазначили правоохоронці.

Копи у найкоротші строки встановили особу ймовірного правопорушника. У поліції кажуть: ним виявився 40-річний місцевий мешканець, який раніше попадав в поле зору правоохоронних органів.

Фігуранта затримали. Йому готуються повідомити про підозру  у хуліганстві. Санкція статті передбачає до 7 років тюрми.

гранату взорвали на Харьковщине
Нагадаємо, раніше силовики затримали харків’янина, який міг готувати підрив газопроводу на сході України. Тим самим одразу дві області могли залишитись без тепла, повідомляв речник УСБУ у Харківській області Владислав Абдула.

Популярно
  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , Threads , Google News,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.

Якщо вам цікава новина: «Біля відділу поліції на Харківщині підірвали страйкбольну гранату: подробиці», то перегляньте більше у розділі Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
