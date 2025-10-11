24 БпЛА випустили на Харківщину росіяни: Синєгубов про добу
Впродовж минулої доби ворожих ударів зазнали чотири населені пункти Харківської області, повідомив голова ХОВА Олег Синєгубов.
«У селі Симинівка постраждали 58-річна жінка і 56-річний чоловік, у місті Чугуїв постраждав 33-річний чоловік. Внаслідок вибуху гранати в місті Лозова постраждали 48-річний і 40-річний чоловіки та 17-річний хлопець», – зазначив Синєгубов.
За добу росіяни випустили на регіон 22 БпЛА типу «Герань-2», одну «Молнию» та один FPV-дрон.
«Пошкоджено та зруйновано обʼєкти цивільної інфраструктури: у Ізюмському районі пошкоджено приватний будинок (село Гороховатка); у Куп’янському районі пошкоджено складське приміщення (селище Великий Бурлук); у Чугуєві пошкоджено цивільне підприємство», – додав голова ХОВА.
Читайте також: Пожежі вирували на Харківщині через масовану атаку БпЛА (фото)
Популярно
Новини за темою:
- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: Олег Синегубов, постраждали, сутки, харківщина;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Ви читали новину: «24 БпЛА випустили на Харківщину росіяни: Синєгубов про добу»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
- • Дата публікації матеріалу: 11 Жовтня 2025 в 09:02;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Впродовж минулої доби ворожих ударів зазнали чотири населені пункти Харківської області, повідомив голова ХОВА Олег Синєгубов.".