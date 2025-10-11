24 БпЛА випустили на Харківщину росіяни: Синєгубов про добу

Live
Суспільство 09:02   11.10.2025
Вікторія Яковенко
Впродовж минулої доби ворожих ударів зазнали чотири населені пункти Харківської області, повідомив голова ХОВА Олег Синєгубов.

«У селі Симинівка постраждали 58-річна жінка і 56-річний чоловік, у місті Чугуїв постраждав 33-річний чоловік. Внаслідок вибуху гранати в місті Лозова постраждали 48-річний і 40-річний чоловіки та 17-річний хлопець», – зазначив Синєгубов.

За добу росіяни випустили на регіон 22 БпЛА типу «Герань-2», одну «Молнию» та один FPV-дрон.

«Пошкоджено та зруйновано обʼєкти цивільної інфраструктури: у Ізюмському районі пошкоджено приватний будинок (село Гороховатка); у Куп’янському районі пошкоджено складське приміщення (селище Великий Бурлук); у Чугуєві пошкоджено цивільне підприємство», – додав голова ХОВА.

