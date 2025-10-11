Live
  • Сб 11.10.2025
  • Харьков  +10°С
  • USD 41.51
  • EUR 48.21

24 БпЛА выпустили на Харьковщину россияне: Синегубов о сутках

Общество 09:02   11.10.2025
Виктория Яковенко
24 БпЛА выпустили на Харьковщину россияне: Синегубов о сутках Фото: пресс-служба ХОВА

За прошедшие сутки вражеским ударам подверглись четыре населенных пункта Харьковской области, сообщил глава ХОВА Олег Синегубов.

«В селе Симиновка пострадали 58-летняя женщина и 56-летний мужчина, в городе Чугуев пострадал 33-летний мужчина. В результате взрыва гранаты в городе Лозовая пострадали 48-летний и 40-летний мужчины и 17-летний парень», — отметил Синегубов.

За сутки россияне выпустили на регион 22 БпЛА типа «Герань-2», одну «Молнию» и один FPV-дрон.

«Повреждены и разрушены объекты гражданской инфраструктуры: в Изюмском районе поврежден частный дом (село Гороховатка); в Купянском районе повреждено складское помещение (поселок Великий Бурлук); в Чугуеве повреждено гражданское предприятие», — добавил глава ХОВА.

Читайте также: Пожары бушевали на Харьковщине из-за массированной атаки БпЛА (фото)

Автор: Виктория Яковенко
Популярно
Когда в Харькове и области включат отопление. Известна ориентировочная дата
Когда в Харькове и области включат отопление. Известна ориентировочная дата
10.10.2025, 13:24
Новости Харькова — главное за 11 октября: атака на Чугуев, горели предприятия
Новости Харькова — главное за 11 октября: атака на Чугуев, горели предприятия
11.10.2025, 09:04
Армия РФ атаковала Чугуев: бушевал пожар, отключали свет, пострадавший
Армия РФ атаковала Чугуев: бушевал пожар, отключали свет, пострадавший
11.10.2025, 06:32
Харькову выключили свет из-за атаки, но транспорт работал – итоги 10 октября
Харькову выключили свет из-за атаки, но транспорт работал – итоги 10 октября
10.10.2025, 23:07
24 БпЛА выпустили на Харьковщину россияне: Синегубов о сутках
24 БпЛА выпустили на Харьковщину россияне: Синегубов о сутках
11.10.2025, 09:02
В Харькове и области полностью восстановили свет – облэнерго
В Харькове и области полностью восстановили свет – облэнерго
11.10.2025, 10:03

Новости по теме:

10.10.2025
Интервью Олега Синегубова: самая тяжелая зима, бои в Купянске и онкоцентр 📹
10.10.2025
«Удары были»: ожидать ли проблемы с газом на Харьковщине зимой
10.10.2025
Когда в Харькове и области включат отопление. Известна ориентировочная дата
10.10.2025
«Ждем ударов по энергообъектам Харьковщины» — Синегубов
10.10.2025
В Харькове без света более 200 тысяч абонентов – Синегубов о ситуации


  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.

Вы читали новость: «24 БпЛА выпустили на Харьковщину россияне: Синегубов о сутках»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
  • • Дата публикации материала: 11 октября 2025 в 09:02;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "За прошедшие сутки вражеским ударам подверглись четыре населенных пункта Харьковской области, сообщил глава ХОВА Олег Синегубов.".