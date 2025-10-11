24 БпЛА выпустили на Харьковщину россияне: Синегубов о сутках
Фото: пресс-служба ХОВА
За прошедшие сутки вражеским ударам подверглись четыре населенных пункта Харьковской области, сообщил глава ХОВА Олег Синегубов.
«В селе Симиновка пострадали 58-летняя женщина и 56-летний мужчина, в городе Чугуев пострадал 33-летний мужчина. В результате взрыва гранаты в городе Лозовая пострадали 48-летний и 40-летний мужчины и 17-летний парень», — отметил Синегубов.
За сутки россияне выпустили на регион 22 БпЛА типа «Герань-2», одну «Молнию» и один FPV-дрон.
«Повреждены и разрушены объекты гражданской инфраструктуры: в Изюмском районе поврежден частный дом (село Гороховатка); в Купянском районе повреждено складское помещение (поселок Великий Бурлук); в Чугуеве повреждено гражданское предприятие», — добавил глава ХОВА.
