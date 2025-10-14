Что обнаружили патрульные во время проверки Mazda

Накануне днем копы остановили на дорожной станции патрульной полиции авто Mazda. Планировалось, что это будет обычная проверка.

«Водитель предоставил для проверки водительское удостоверение, которое имело признаки подделки, а именно: отсутствовали необходимые защитные элементы и нетипографский тип нанесения шрифтов. Также выяснилось, что удостоверение с указанным номером и серией отсутствует в имеющихся базах данных», – передают патрульные.

После этого копы вызвали на место происшествия следственно-оперативную группу для установления всех обстоятельств события.

«Напоминаем, что за использование поддельного документа предусмотрена уголовная ответственность по ст. 358 (Подделка документов, печатей, штампов и бланков, сбыт или использование поддельных документов, печатей, штампов) УКУ», – добавили в патрульной полиции.