Что обнаружили патрульные во время проверки Mazda

Происшествия 14:50   14.10.2025
Николь Костенко-Лагутина
Накануне днем копы остановили на дорожной станции патрульной полиции авто Mazda. Планировалось, что это будет обычная проверка. 

«Водитель предоставил для проверки водительское удостоверение, которое имело признаки подделки, а именно: отсутствовали необходимые защитные элементы и нетипографский тип нанесения шрифтов. Также выяснилось, что удостоверение с указанным номером и серией отсутствует в имеющихся базах данных», – передают патрульные.

После этого копы вызвали на место происшествия следственно-оперативную группу для установления всех обстоятельств события.

«Напоминаем, что за использование поддельного документа предусмотрена уголовная ответственность по ст. 358 (Подделка документов, печатей, штампов и бланков, сбыт или использование поддельных документов, печатей, штампов) УКУ», – добавили в патрульной полиции.

Читайте также: Обманывали пенсионеров: киевлян подозревают в продаже фальшивых БАДов

Автор: Николь Костенко-Лагутина
