Що виявили патрульні під час перевірки Mazda

Події 14:50   14.10.2025
Ніколь Костенко-Лагутіна
Напередодні вдень на дорожній станції патрульної поліції копи зупинили авто Mazda. Планувалося, що це буде звичайна перевірка. 

“Водій надав для перевірки посвідчення водія, яке мало ознаки підробки, а саме: відсутні необхідні захисні елементи та не друкарський тип нанесення шрифтів. Також виявилось, що дане посвідчення з вказаним номером та серією відсутнє у наявних базах даних“, – передають патрульні.

Після цього копи викликали на місце події слідчо-оперативну групу задля встановлення всіх обставин події.

Нагадуємо, що за використання підробленого документа передбачена кримінальна відповідальність за ст. 358 (Підроблення документів, печаток, штампів та бланків, збут чи використання підроблених документів, печаток, штампів) ККУ“, – додали у патрульній поліції.

Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна
