Сколько стоят цветы в Харькове накануне 8 марта – анализ цен от горсовета

В Департаменте админуслуг и потребительского рынка констатировали, что с приближением 8 марта спрос на цветы традиционно растет, передает Харьковский горсовет.

По сравнению с началом марта 2025 г. цены на цветы выросли в среднем на 10-20%.

По состоянию на 3 марта цены на розы составляют в среднем от 80 до 160 грн. за штуку, на хризантемы – от 100 до 130 грн., на тюльпаны – от 60 до 85 грн., на ирисы – от 60 до 80 грн., на гвоздики – от 35 до 4 грн.

Цены на цветы в корзинах стартуют от 400 грн., на букеты – от 600 грн. Первоцветы в горшках (нарциссы, крокусы, примулы, гиацинты) стоят в среднем 90-250 грн.