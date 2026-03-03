Live

Скільки коштують квіти у Харкові напередодні 8 березня – аналіз цін від міськради

Суспільство 14:15   03.03.2026
Оксана Якушко
Скільки коштують квіти у Харкові напередодні 8 березня – аналіз цін від міськради

У Департаменті адмінпослуг і споживчого ринку констатували, що з наближенням 8 березня попит на квіти традиційно зростає, повідомляє Харківська міськрада.

Порівняно з початком березня 2025 року ціни на квіти зросли в середньому на 10-20%

Станом на 3 березня ціни на троянди становлять у середньому від 80 до 160 грн за штуку, на хризантеми – від 100 до 130 грн, на тюльпани – від 60 до 85 грн, на іриси – від 60 до 80 грн, на гвоздики – від 35 до 45 грн.

Ціни на квіти у кошиках стартують від 400 грн, на букети – від 600 грн. Першоцвіти у горщиках (нарциси, крокуси, примули, гіацинти) коштують у середньому 90-250 грн.

Читайте також: 17-річна дівчина пішла з дому на Харківщині – де її знайшли

Автор: Оксана Якушко
Популярно
«Будуть сюрпризи»: скільки квітів висадять цьогоріч у Харкові (відео)
«Будуть сюрпризи»: скільки квітів висадять цьогоріч у Харкові (відео)
03.03.2026, 15:00
Новини Харкова – головне 3 березня: “приліт” у місті, атаки РФ
Новини Харкова – головне 3 березня: “приліт” у місті, атаки РФ
03.03.2026, 14:54
“Авто для військових”: на Харківщині розшукують організаторів схеми
“Авто для військових”: на Харківщині розшукують організаторів схеми
03.03.2026, 10:50
Два десятки п’яних водіїв розсікали на дорогах Харківщини
Два десятки п’яних водіїв розсікали на дорогах Харківщини
03.03.2026, 11:46
У Харкові не працює лінія “101”: як додзвонитися до рятувальників
У Харкові не працює лінія “101”: як додзвонитися до рятувальників
03.03.2026, 11:30
Медведчука судитимуть за привласнення нафтопроводу і відмивання мільйонів
Медведчука судитимуть за привласнення нафтопроводу і відмивання мільйонів
03.03.2026, 12:42

Новини за темою:



  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.

Якщо вам цікава новина: «Скільки коштують квіти у Харкові напередодні 8 березня – аналіз цін від міськради», то перегляньте більше у розділі Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
  • • Дата публікації матеріалу: 3 Березня 2026 в 14:15;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Департаменті адмінпослуг і споживчого ринку констатували, що з наближенням 8 березня попит на квіти традиційно зростає, повідомляє Харківська міськрада.".