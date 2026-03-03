Скільки коштують квіти у Харкові напередодні 8 березня – аналіз цін від міськради
У Департаменті адмінпослуг і споживчого ринку констатували, що з наближенням 8 березня попит на квіти традиційно зростає, повідомляє Харківська міськрада.
Порівняно з початком березня 2025 року ціни на квіти зросли в середньому на 10-20%
Станом на 3 березня ціни на троянди становлять у середньому від 80 до 160 грн за штуку, на хризантеми – від 100 до 130 грн, на тюльпани – від 60 до 85 грн, на іриси – від 60 до 80 грн, на гвоздики – від 35 до 45 грн.
Ціни на квіти у кошиках стартують від 400 грн, на букети – від 600 грн. Першоцвіти у горщиках (нарциси, крокуси, примули, гіацинти) коштують у середньому 90-250 грн.
