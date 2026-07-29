Моя позиция категорична в отношении мотоциклов, гоняющих по Харькову — Терехов

Мэр Харькова Игорь Терехов на сессии горсовета 29 июля предложил депутатам подготовить обращение к руководству Нацполиции — чтобы громкая езда мотоциклов по городу прекратилась.

Жалобы харьковчан на мотоциклистов, которые «летают» по городу мэру передали депутаты горсовета во время сессии.

«У нас есть такие ​​жалобы, и во время встреч люди высказываются категорически против этого. И моя позиция категорична в отношении этих мотоциклов, которые гоняют по городу Харькову, бьются, ревут. Люди очень обеспокоены, потому что они думают, что это «Шахед» летит, или дрон какой-то летит. Я неоднократно обращался в Патрульную полицию. Я неоднократно обращался к руководству Национальной полиции, чтобы они прекратили это. Но, к сожалению, сегодня где-то делается, но, к сожалению, они говорят, что не хватает личного состава, не хватает законодательных актов относительно того, как с ними поступать. То есть, пока это продолжается. Считаю, что давайте подготовим обращение от сессии городского совета к руководству Национальной полиции касательно прекращения этих гонок мотоциклов», — сказал Терехов.