Live
  • Вс 15.06.2025
  • Харьков  +18°С
  • USD 41.49
  • EUR 48.08

Выпускные вечера стартовали в Харькове (фото)

Общество 09:34   15.06.2025
Елена Нагорная
Выпускные вечера стартовали в Харькове (фото) Фото: Харьковский горсовет

14 июня торжественные выпускные церемонии учебных заведений состоялись в Шевченковском районе.

Как сообщала директор департамента образования городского совета Ольга Деменко, выпускников в этом году — 7,5 тысячи, из них 3,8 тысячи находятся в Харькове.

С окончанием школы и началом нового этапа в жизни молодых людей поздравлял мэр Игорь Терехов, передает пресс-служба горсовета.

«Я горжусь каждым из вас, потому что, несмотря на все вызовы, вы окончили школу и сдали экзамены. Далее кто-то будет поступать в харьковские вузы, кто-то поедет в другие украинские города, а кто-то — за границу. Но я уверен, что закончится война, наступит справедливый мир для Украины — и вы вернетесь домой, чтобы вместе отстраивать Харьков. Пусть этот день останется в памяти каждого», — подчеркнул мэр.

Фото: Харьковский горсовет

Лучшим выпускникам района вручили свидетельства о получении полного общего среднего образования с отличием и сувениры.

Фото: Харьковский горсовет

Читайте также: Уже 60% сделано: новые детали о строительстве трех подземных школ в Харькове

Автор: Елена Нагорная
Популярно
Новости Харькова — главное за 15 июня: как прошла ночь, фронт, будет гроза
Новости Харькова — главное за 15 июня: как прошла ночь, фронт, будет гроза
15.06.2025, 09:03
Сегодня 15 июня: какой праздник и день в истории
Сегодня 15 июня: какой праздник и день в истории
15.06.2025, 06:00
Место отдыха построил мужчина на берегу водоема в Харькове: ему грозит тюрьма
Место отдыха построил мужчина на берегу водоема в Харькове: ему грозит тюрьма
15.06.2025, 10:35
Дождь и гроза: прогноз погоды в Харькове и области на 15 июня
Дождь и гроза: прогноз погоды в Харькове и области на 15 июня
14.06.2025, 19:00
Выпускные вечера стартовали в Харькове (фото)
Выпускные вечера стартовали в Харькове (фото)
15.06.2025, 09:34
Житель Купянска остался без дома, но не выезжал, пока не эвакуируют собак 📹
Житель Купянска остался без дома, но не выезжал, пока не эвакуируют собак 📹
15.06.2025, 13:34

Новости по теме:

10:31
Выпускники в Харькове станцевали вальс перед Зеркальной струей (видео)
15:07
НМТ стартует уже на следующей неделе: как и где будут писать в Харькове 📹
22:18
Литва больше не будет оплачивать учебу украинцев в вузах по просьбе Украины
10:09
В Украине семь выпускников написали все четыре теста НМТ на 200 баллов
09:12
В Харькове на медали для выпускников потратили более 700 тыс. грн

Вы читали новость: «Выпускные вечера стартовали в Харькове (фото)»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
  • • Дата публикации материала: 15 июня 2025 в 09:34;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "14 июня торжественные выпускные церемонии учебных заведений состоялись в Шевченковском районе.".