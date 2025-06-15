Выпускные вечера стартовали в Харькове (фото)

14 июня торжественные выпускные церемонии учебных заведений состоялись в Шевченковском районе.

Как сообщала директор департамента образования городского совета Ольга Деменко, выпускников в этом году — 7,5 тысячи, из них 3,8 тысячи находятся в Харькове.

С окончанием школы и началом нового этапа в жизни молодых людей поздравлял мэр Игорь Терехов, передает пресс-служба горсовета.

«Я горжусь каждым из вас, потому что, несмотря на все вызовы, вы окончили школу и сдали экзамены. Далее кто-то будет поступать в харьковские вузы, кто-то поедет в другие украинские города, а кто-то — за границу. Но я уверен, что закончится война, наступит справедливый мир для Украины — и вы вернетесь домой, чтобы вместе отстраивать Харьков. Пусть этот день останется в памяти каждого», — подчеркнул мэр.

Лучшим выпускникам района вручили свидетельства о получении полного общего среднего образования с отличием и сувениры.