Выпускные вечера стартовали в Харькове (фото)
14 июня торжественные выпускные церемонии учебных заведений состоялись в Шевченковском районе.
Как сообщала директор департамента образования городского совета Ольга Деменко, выпускников в этом году — 7,5 тысячи, из них 3,8 тысячи находятся в Харькове.
С окончанием школы и началом нового этапа в жизни молодых людей поздравлял мэр Игорь Терехов, передает пресс-служба горсовета.
«Я горжусь каждым из вас, потому что, несмотря на все вызовы, вы окончили школу и сдали экзамены. Далее кто-то будет поступать в харьковские вузы, кто-то поедет в другие украинские города, а кто-то — за границу. Но я уверен, что закончится война, наступит справедливый мир для Украины — и вы вернетесь домой, чтобы вместе отстраивать Харьков. Пусть этот день останется в памяти каждого», — подчеркнул мэр.
Лучшим выпускникам района вручили свидетельства о получении полного общего среднего образования с отличием и сувениры.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: выпускники, выпускной, Игорь Терехов, новости Харькова;
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- • Дата публикации материала: 15 июня 2025 в 09:34;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "14 июня торжественные выпускные церемонии учебных заведений состоялись в Шевченковском районе.".