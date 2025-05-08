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НМТ стартует уже на следующей неделе: как и где будут писать в Харькове 📹

Общество 15:07   08.05.2025
Елена Нагорная
Виктория Яковенко
НМТ стартует уже на следующей неделе: как и где будут писать в Харькове 📹

В Харькове уже 17 мая ученики будут сдавать первый экзамен по национальному мультипредметному тесту, сообщает директор департамента образования ХГС Ольга Деменко.

«Я хочу сказать, что зарегистрировались около 80% для участия в НМТ. И многие дети, находящиеся в Харьковской области, и находящиеся по Украине, — изъявили желание приехать и написать тесты именно в Харькове. Почему? В прошлом году Харьков был единственным городом, который проводил НМТ только в безопасных локациях — метрошкола, подземная школа. И эффект был, вы даже не представляете какой, потому что ни один тест не прерывался», — подчеркнула Деменко, передает корреспондент МГ «Объектив».

Ведь, как отметила Деменко, в некоторых городах дети писали тесты по 6-8 часов, так как были вынуждены прерываться во время воздушных тревог.

«И в этом году мы предложили наши безопасные локации для проведения НМТ. Кроме того, мы еще отработали с вузами и университетами, и они тоже предоставили свои локации. Мы с ними договорились, что те тесты, которые будут проходить в мае — дети будут писать в университетах, потому что у нас еще идут занятия. А когда у нас завершатся занятия 30-31 мая, то мы тогда уже вернемся писать тестирование на наших локациях», — объяснили в мэрии.

Деменко отметила, что в 2024-м дети хорошо справились с тестированием, поэтому считает, что так будет и в этом году.

«Выпускников в этом году — 7,5 тысячи. Из этих 7,5 тысячи в Харькове сейчас находится 3,8 тысячи. Чуть больше половины», — добавила Деменко.

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Автор: Елена Нагорная, Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 8 мая 2025 в 15:07;

  • Корреспондент Елена Нагорная, Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харькове уже 17 мая ученики будут сдавать первый экзамен по национальному мультипредметному тесту, сообщает директор департамента образования ХГС Ольга Деменко.".