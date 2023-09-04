40% территории Харьковской области потенциально опасна — министр Клименко
Во время совещания с председателем Харьковской ОВА Олегом Синегубовым министр внутренних дел Украины Игорь Клименко обсудил вопросы реконструкции и строительства укрытий в учебных заведениях.
Об этом Министр сообщил в своем телеграмме.
Клименко подчеркнул, что во время реконструкции необходимо учесть новые государственные строительные нормы.
«Противодействие преступности, развертывание Пунктов незламності, разминирование – в фокусе внимания все темы, влияющие на безопасность жителей Харьковщины. Также осмотрели Межрегиональный центр гуманитарного разминирования и быстрого реагирования ГСЧС Украины. По подсчетам специалистов, 40% территории Харьковской области потенциально опасна», — рассказал Клименко.
За время проведения разминирования только пиротехники ГСЧС обезвредили более 76,5 тысячи взрывоопасных предметов.
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- • Дата публикации материала: 4 сентября 2023 в 21:44;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Во время совещания с председателем Харьковской ОВА Олегом Синегубовым министр внутренних дел Украины Игорь Клименко обсудил вопросы реконструкции и строительства укрытий в учебных заведениях.".