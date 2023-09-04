Live
  • Пн 04.09.2023
    • Харьков
  •   +20°С
  • USD 36.57
  • EUR 39.62
    • 🟢

40% территории Харьковской области потенциально опасна — министр Клименко

Общество 21:44   04.09.2023
Оксана Якушко
40% территории Харьковской области потенциально опасна — министр Клименко

Во время совещания с председателем Харьковской ОВА Олегом Синегубовым министр внутренних дел Украины Игорь Клименко обсудил вопросы реконструкции и строительства укрытий в учебных заведениях.

Об этом Министр сообщил в своем телеграмме.

Клименко подчеркнул, что во время реконструкции необходимо учесть новые государственные строительные нормы.

«Противодействие преступности, развертывание Пунктов незламності, разминирование – в фокусе внимания все темы, влияющие на безопасность жителей Харьковщины. Также осмотрели Межрегиональный центр гуманитарного разминирования и быстрого реагирования ГСЧС Украины. По подсчетам специалистов, 40% территории Харьковской области потенциально опасна», — рассказал Клименко.

За время проведения разминирования только пиротехники ГСЧС обезвредили более 76,5 тысячи взрывоопасных предметов.

Читайте также: Глава МВД Клименко посетил первоклашек в метро-школе Харькова (видео)

Автор: Оксана Якушко
Популярно
Кто ответит за ошибочные выводы о демонтаже дома в центре Харькова
Кто ответит за ошибочные выводы о демонтаже дома в центре Харькова
04.09.2023, 20:10
40% территории Харьковской области потенциально опасна — министр Клименко
40% территории Харьковской области потенциально опасна — министр Клименко
04.09.2023, 21:44
Ребенок три дня сам просидел в квартире в Харькове: копы нашли мать девочки
Ребенок три дня сам просидел в квартире в Харькове: копы нашли мать девочки
04.09.2023, 17:00
Терехов показал, как в метро-школе начался первый учебный день (фото)
Терехов показал, как в метро-школе начался первый учебный день (фото)
04.09.2023, 13:41
Допрос от Буданова и приезд на Салтовку: ГУР о пилотах РФ, бомбивших Харьков
Допрос от Буданова и приезд на Салтовку: ГУР о пилотах РФ, бомбивших Харьков
04.09.2023, 15:45
Это очень мощные новости — Маляр о Лимано-Купянском направлении
Это очень мощные новости — Маляр о Лимано-Купянском направлении
04.09.2023, 08:59

Новости по теме:

20:10
Кто ответит за ошибочные выводы о демонтаже дома в центре Харькова
19:24
«Харьковводоканал» благодарит абонентов за своевременно оплаченные услуги
19:11
Харьковчане завоевали «золото» на чемпионате Европы по кикбоксингу
17:36
Глава МВД Клименко посетил первоклашек в метро-школе Харькова (видео)
17:00
Ребенок три дня сам просидел в квартире в Харькове: копы нашли мать девочки

  • Категории: Общество, Украина, Харьков; Теги: , , , , , , , , ;

  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.

    • Вы читали новость: «40% территории Харьковской области потенциально опасна — министр Клименко»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»

    • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
    • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
    • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
    • • Дата публикации материала: 4 сентября 2023 в 21:44;

    • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Во время совещания с председателем Харьковской ОВА Олегом Синегубовым министр внутренних дел Украины Игорь Клименко обсудил вопросы реконструкции и строительства укрытий в учебных заведениях.".