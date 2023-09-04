40% территории Харьковской области потенциально опасна — министр Клименко

Во время совещания с председателем Харьковской ОВА Олегом Синегубовым министр внутренних дел Украины Игорь Клименко обсудил вопросы реконструкции и строительства укрытий в учебных заведениях.

Об этом Министр сообщил в своем телеграмме.

Клименко подчеркнул, что во время реконструкции необходимо учесть новые государственные строительные нормы.

«Противодействие преступности, развертывание Пунктов незламності, разминирование – в фокусе внимания все темы, влияющие на безопасность жителей Харьковщины. Также осмотрели Межрегиональный центр гуманитарного разминирования и быстрого реагирования ГСЧС Украины. По подсчетам специалистов, 40% территории Харьковской области потенциально опасна», — рассказал Клименко.

За время проведения разминирования только пиротехники ГСЧС обезвредили более 76,5 тысячи взрывоопасных предметов.