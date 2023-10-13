На Харківщині на міні підірвався бензовоз: водій загинув – Синєгубов
Фото: ГУНП в Харківській області
Сьогодні, 13 жовтня, близько 11:00 поблизу села Явірське на ворожій протитанковій міні підірвався бензовоз.
Внаслідок вибуху водій автомобіля загинув, повідомив голова ХОВА Олег Синєгубов. На місці працюють екстрені служби.
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- • Дата публікації матеріалу: 13 Жовтня 2023 в 13:27;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Сьогодні, 13 жовтня, близько 11:00 поблизу села Явірське на ворожій протитанковій міні підірвався бензовоз.".