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На Харківщині на міні підірвався бензовоз: водій загинув – Синєгубов

Події 13:27   13.10.2023
Вікторія Яковенко
На Харківщині на міні підірвався бензовоз: водій загинув – Синєгубов Фото: ГУНП в Харківській області

Сьогодні, 13 жовтня, близько 11:00 поблизу села Явірське на ворожій протитанковій міні підірвався бензовоз.

Внаслідок вибуху водій автомобіля загинув, повідомив голова ХОВА Олег Синєгубов. На місці працюють екстрені служби.

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Автор: Вікторія Яковенко
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  • Категорії: Події, Харків; Теги: , , , , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 13 Жовтня 2023 в 13:27;

    • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Сьогодні, 13 жовтня, близько 11:00 поблизу села Явірське на ворожій протитанковій міні підірвався бензовоз.".