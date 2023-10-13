На Харківщині на міні підірвався бензовоз: водій загинув – Синєгубов

Фото: ГУНП в Харківській області

Сьогодні, 13 жовтня, близько 11:00 поблизу села Явірське на ворожій протитанковій міні підірвався бензовоз.

Внаслідок вибуху водій автомобіля загинув, повідомив голова ХОВА Олег Синєгубов. На місці працюють екстрені служби.

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