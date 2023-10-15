На Харківщині підірвався підліток, йому надають допомогу – Синєгубов

14-річний хлопчик підірвався на вибухонебезпечному предметі у селі Кам’янка Ізюмського району Харківської області.

Підлітка шпиталізовано з пораненням, він отримує необхідну допомогу лікарів, повідомляє начальник ХОВА Олег Синєгубов.

“Вкотре закликаю мешканців Харківщини пам’ятати про високу мінну небезпеку та бути дуже обережними”, – пише начальник ХОВА.