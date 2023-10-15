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На Харківщині підірвався підліток, йому надають допомогу – Синєгубов

Події 18:25   15.10.2023
Олена Нагорна
На Харківщині підірвався підліток, йому надають допомогу – Синєгубов

14-річний хлопчик підірвався на вибухонебезпечному предметі у селі Кам’янка Ізюмського району Харківської області.

Підлітка шпиталізовано з пораненням, він отримує необхідну допомогу лікарів, повідомляє начальник ХОВА Олег Синєгубов.

“Вкотре закликаю мешканців Харківщини пам’ятати про високу мінну небезпеку та бути дуже обережними”, – пише начальник ХОВА.

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Автор: Олена Нагорна
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  • • Дата публікації матеріалу: 15 Жовтня 2023 в 18:25;

  • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "14-річний хлопчик підірвався на вибухонебезпечному предметі у селі Кам’янка Ізюмського району Харківської області.".