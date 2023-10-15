На Харківщині підірвався підліток, йому надають допомогу – Синєгубов
14-річний хлопчик підірвався на вибухонебезпечному предметі у селі Кам’янка Ізюмського району Харківської області.
Підлітка шпиталізовано з пораненням, він отримує необхідну допомогу лікарів, повідомляє начальник ХОВА Олег Синєгубов.
“Вкотре закликаю мешканців Харківщини пам’ятати про високу мінну небезпеку та бути дуже обережними”, – пише начальник ХОВА.
Читайте також: Смертельний вибух у Харківській області: НП сталася в полі (фото)
Популярно
Новини за темою:
- Категорії: Події, Харків; Теги: изюмский район, каменка, подорвался, подросток, сінєгубов, Харків;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Ви читали новину: «На Харківщині підірвався підліток, йому надають допомогу – Синєгубов»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
- • Дата публікації матеріалу: 15 Жовтня 2023 в 18:25;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "14-річний хлопчик підірвався на вибухонебезпечному предметі у селі Кам’янка Ізюмського району Харківської області.".