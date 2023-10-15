На Харьковщине подорвался подросток, ему оказывают помощь — Синегубов
Фото: ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области
14-летний мальчик подорвался на взрывоопасном предмете в селе Каменка Изюмского района Харьковской области.
Подросток госпитализирован с ранением и получает необходимую помощь врачей, сообщает начальник ХОВА Олег Синегубов.
«В очередной раз призываю жителей Харьковщины помнить о высокой минной опасности и быть очень осторожными», — пишет начальник ХОВА.
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- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: изюмский район, каменка, подорвался, подросток, синегубов, Харьков;
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- • Дата публикации материала: 15 октября 2023 в 18:25;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "14-летний мальчик подорвался на взрывоопасном предмете в селе Каменка Изюмского района Харьковской области.".