Масштабний “приліт” на Харківщині: майже повністю зруйновано школу (фото)

Армія РФ ударила по навчальному закладу в Боровій на Харківщині. Прокуратура показала наслідки.

“15 жовтня приблизно о 23:00 російські військові обстріляли смт Борова Ізюмського району. Майже повністю зруйновано навчальний заклад, виникла пожежа”, – повідомила пресслужба Харківської обласної прокуратури.

Про постраждалих від удару інформації немає.

Також протягом доби армія РФ вдарила авіабомбою по селу Чернещина в Ізюмському районі та обстріляла Глушківку на Куп’янщині. У цих випадках пошкодження отримали приватні будинки та дворові споруди.

На місці поліція та прокурори документують свідоцтва воєнних злочинів РФ.