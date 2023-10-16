Масштабний “приліт” на Харківщині: майже повністю зруйновано школу (фото)
Армія РФ ударила по навчальному закладу в Боровій на Харківщині. Прокуратура показала наслідки.
“15 жовтня приблизно о 23:00 російські військові обстріляли смт Борова Ізюмського району. Майже повністю зруйновано навчальний заклад, виникла пожежа”, – повідомила пресслужба Харківської обласної прокуратури.
Про постраждалих від удару інформації немає.
Також протягом доби армія РФ вдарила авіабомбою по селу Чернещина в Ізюмському районі та обстріляла Глушківку на Куп’янщині. У цих випадках пошкодження отримали приватні будинки та дворові споруди.
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На місці поліція та прокурори документують свідоцтва воєнних злочинів РФ.
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- Категорії: Події, Харків; Теги: Борова, обстріли, прилет, прокуратура, школа;
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- • Дата публікації матеріалу: 16 Жовтня 2023 в 10:10;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Армія РФ ударила по навчальному закладу в Боровій на Харківщині. Прокуратура показала наслідки".