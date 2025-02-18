«Готовы и желают» — генсек НАТО о гарантиях безопасности для Украины от ЕС
Фото: https://x.com/SecGenNATO
Готовы и желают. Таков мой вывод из встречи в Париже. Европа готова и желает активизироваться. Лидировать в предоставлении гарантий безопасности для Украины. Готовы и желают инвестировать гораздо больше в нашу безопасность. Детали нужно определить, но обязательства ясны.
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- Категории: Мир, Политика, Сказано; Теги: ЕС, Марк Рютте, Нато;
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- • Дата публикации материала: 18 февраля 2025 в 09:25;
Корреспондент Марк Рютте, генеральный секретарь НАТО в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Готовы и желают. Таков мой вывод из встречи в Париже. Европа готова и желает активизироваться. Лидировать в предоставлении гарантий безопасности…".