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«Готовы и желают» — генсек НАТО о гарантиях безопасности для Украины от ЕС

Мир 09:25   18.02.2025
Марк Рютте
генеральный секретарь НАТО
«Готовы и желают» — генсек НАТО о гарантиях безопасности для Украины от ЕС Фото: https://x.com/SecGenNATO

Готовы и желают. Таков мой вывод из встречи в Париже. Европа готова и желает активизироваться. Лидировать в предоставлении гарантий безопасности для Украины. Готовы и желают инвестировать гораздо больше в нашу безопасность. Детали нужно определить, но обязательства ясны.

Автор: Марк Рютте, генеральный секретарь НАТО
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  • • Дата публикации материала: 18 февраля 2025 в 09:25;

  • Корреспондент Марк Рютте, генеральный секретарь НАТО в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Готовы и желают. Таков мой вывод из встречи в Париже. Европа готова и желает активизироваться. Лидировать в предоставлении гарантий безопасности…".