«Готовы и желают» — генсек НАТО о гарантиях безопасности для Украины от ЕС

Готовы и желают. Таков мой вывод из встречи в Париже. Европа готова и желает активизироваться. Лидировать в предоставлении гарантий безопасности для Украины. Готовы и желают инвестировать гораздо больше в нашу безопасность. Детали нужно определить, но обязательства ясны.