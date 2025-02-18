“Готові та бажають” – генсек НАТО про гарантії безпеки для України від ЄС
Фото: https://x.com/SecGenNATO
Готові та бажають. Такий мій висновок із зустрічі в Парижі. Європа готова та бажає активізуватися. Лідирувати в наданні гарантій безпеки для України. Готові та бажають інвестувати набагато більше в нашу безпеку. Деталі потрібно визначити, але зобов’язання зрозумілі.
Популярно
Новини за темою:
- Категорії: Політика, Світ, Сказано; Теги: ЕС, Марк Рютте, Нато;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Ви читали новину: «“Готові та бажають” – генсек НАТО про гарантії безпеки для України від ЄС»; з категорії Політика на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
- • Дата публікації матеріалу: 18 Лютого 2025 в 09:25;
Кореспондент Марк Рютте, генеральний секретар НАТО у цій статті розкриває тему новин про те, що "Готові та бажають. Такий мій висновок із зустрічі в Парижі. Європа готова та бажає активізуватися. Лідирувати в наданні гарантій безпеки…".