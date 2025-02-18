“Готові та бажають” – генсек НАТО про гарантії безпеки для України від ЄС

Готові та бажають. Такий мій висновок із зустрічі в Парижі. Європа готова та бажає активізуватися. Лідирувати в наданні гарантій безпеки для України. Готові та бажають інвестувати набагато більше в нашу безпеку. Деталі потрібно визначити, але зобов’язання зрозумілі.