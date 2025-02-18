Live
  • Вт 18.02.2025
  • Харків  -5°С
  • USD 41.56
  • EUR 43.52

“Готові та бажають” – генсек НАТО про гарантії безпеки для України від ЄС

Політика 09:25   18.02.2025
Марк Рютте
генеральний секретар НАТО
“Готові та бажають” – генсек НАТО про гарантії безпеки для України від ЄС Фото: https://x.com/SecGenNATO

Готові та бажають. Такий мій висновок із зустрічі в Парижі. Європа готова та бажає активізуватися. Лідирувати в наданні гарантій безпеки для України. Готові та бажають інвестувати набагато більше в нашу безпеку. Деталі потрібно визначити, але зобов’язання зрозумілі.

Автор: Марк Рютте, генеральний секретар НАТО
Популярно
Хотів продати гранати й пістолет на Харківщині: що знайшли вдома у фігуранта
Хотів продати гранати й пістолет на Харківщині: що знайшли вдома у фігуранта
18.02.2025, 15:34
Про що домовилися США та РФ у Саудівській Аравії – версія Держдепу (доповнено)
Про що домовилися США та РФ у Саудівській Аравії – версія Держдепу (доповнено)
18.02.2025, 15:03
Харківщина може отримати від Фінляндії близько €2 млн: на що підуть кошти
Харківщина може отримати від Фінляндії близько €2 млн: на що підуть кошти
18.02.2025, 14:29
У День Валентина чоловік побив металевим прутом кохану на Харківщині – НПУ
У День Валентина чоловік побив металевим прутом кохану на Харківщині – НПУ
18.02.2025, 13:18
Новини Харкова — головне за 18 лютого: постраждалі через обстріли, бої
Новини Харкова — головне за 18 лютого: постраждалі через обстріли, бої
18.02.2025, 14:32
Мінус шість БпЛА за кілька днів: як знищують дрони РФ, що летять на Харків
Мінус шість БпЛА за кілька днів: як знищують дрони РФ, що летять на Харків
18.02.2025, 13:47

Новини за темою:

09:25
“Готові та бажають” – генсек НАТО про гарантії безпеки для України від ЄС
18:57
Відносини Харкова, ОВА та центру загостряться при “поділі” грошей ЄС – прогноз
18:54
€2 млн на розмінування 3 областей, серед яких Харківщина, виділяє ЄС
15:51
Орбан і Ле Пен об’єдналися в Раді ЄС в групу, що проти підтримки України – ВВС
19:35
Орбан закликав ЄС відновити дипломатичні відносини з РФ – BILD

Ви читали новину: «“Готові та бажають” – генсек НАТО про гарантії безпеки для України від ЄС»; з категорії Політика на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
  • • Дата публікації матеріалу: 18 Лютого 2025 в 09:25;

  • Кореспондент Марк Рютте, генеральний секретар НАТО у цій статті розкриває тему новин про те, що "Готові та бажають. Такий мій висновок із зустрічі в Парижі. Європа готова та бажає активізуватися. Лідирувати в наданні гарантій безпеки…".