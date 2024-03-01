Метрошколу в Харкові відвідали Володимир Зеленський і Марк Рютте
У Харкові Президент України Володимир Зеленський та Прем’єр-міністр Нідерландів Марк Рютте побували на уроках, які проводяться у спеціально облаштованих класах на станції метро «Університет», повідомляє Офіс президента.
Лідери відвідали уроки математики, української та англійської мови й поспілкувалися з дітьми. Вони поцікавилися улюбленими предметами, захопленнями та мріями учнів і побажали їм успіхів.
На станції «Університет» навчається 858 дітей із 40 класів. Загалом приміщення для навчання обладнані на п’яти станціях Харківського метрополітену: «Університет», «Перемога», «Академіка Павлова», «Метробудівників» та «Тракторний завод». Сформовано 106 класів, у яких здобуває знання 2191 дитина.
Освітній процес організований у дві зміни. Крім учителя, в кожному класі працюють тьютор і психолог. Забезпечено медичне обслуговування, безкоштовне харчування, є інтернет, відеоспостереження та охорона. Дітей з усього міста безкоштовно підвозять автобусами в супроводі патрульної поліції.
У приміщеннях Харківського метрополітену у січні 2024 року розпочали роботу групи з підготовки дітей до школи. Їх у суботу та неділю відвідує 670 дітей. До програми залучено 17 садочків, створено 41 групу.
За час роботи метрошколу відвідали журналісти з 22 країн, а також представники міжнародних організацій: ООН, ЮНІСЕФ, USAID.
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- Категорії: Суспільство, Україна, Харків; Теги: Владимир зеленский, діти, Марк Рютте, метрошкола, нидерланды, Україна, уроки, ученики, Харків, школа, школьники;
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Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Харкові Президент України Володимир Зеленський та Прем’єр-міністр Нідерландів Марк Рютте побували на уроках, які проводяться у спеціально облаштованих класах на станції метро «Університет», повідомляє Офіс президента. ".