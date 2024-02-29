«Patriot нам никто не продаст» — Терехов о надеждах на сбивание ракет С-300

Тему закрытия неба над Харьковом в очередной раз поднял мэр города Игорь Терехов.

Видео выступления городского головы опубликовало издание «Харьков. Новости».

«Закупку, образно сказать, Patriot. Но нам его никто не продаст, во-первых. Во-вторых, нет такой возможности. Это государство, и я разговаривал со всеми. По этому оборудованию были разговоры с Энтони Блинкеном — госсекретарем США. Личный разговор был по закрытию неба, по этому оборудованию. Есть у меня надежда, что мы получим серьезное противовоздушное оборудование для того, чтобы были возможности сбивать С-300», — сказал Терехов, обращаясь к горожанам.

Видео: «Харьков. Новости»