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«Patriot нам никто не продаст» — Терехов о надеждах на сбивание ракет С-300

Общество 20:32   29.02.2024
Елена Нагорная
«Patriot нам никто не продаст» — Терехов о надеждах на сбивание ракет С-300

Тему закрытия неба над Харьковом в очередной раз поднял мэр города Игорь Терехов.

Видео выступления городского головы опубликовало издание «Харьков. Новости».

«Закупку, образно сказать, Patriot. Но нам его никто не продаст, во-первых. Во-вторых, нет такой возможности. Это государство, и я разговаривал со всеми. По этому оборудованию были разговоры с Энтони Блинкеном — госсекретарем США. Личный разговор был по закрытию неба, по этому оборудованию. Есть у меня надежда, что мы получим серьезное противовоздушное оборудование для того, чтобы были возможности сбивать С-300», — сказал Терехов, обращаясь к горожанам.

Видео: «Харьков. Новости»

Читайте также: “Нужна самая современная ПВО” – Терехов о том, как закрыть небо над Харьковом

Автор: Елена Нагорная
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  • • Дата публикации материала: 29 февраля 2024 в 20:32;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Тему закрытия неба над Харьковом в очередной раз поднял мэр города Игорь Терехов".