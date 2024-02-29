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“Patriot нам ніхто не продасть” – Терехов про надії на збивання ракет С-300

Суспільство 20:32   29.02.2024
Олена Нагорна
“Patriot нам ніхто не продасть” – Терехов про надії на збивання ракет С-300

Тему закриття неба над Харковом вкотре порушив мер міста Ігор Терехов.

Відео виступу міського голови опублікувало видання “Харків. Новини”.

«Закупівлю, образно сказати, Patriot. Але нам його ніхто не продасть, по-перше. По-друге, немає такої можливості. Тому що це держава, і я розмовляв з усіма. За це устаткування були розмови з Ентоні Блінкеном – держсекретарем США. Особиста розмова була щодо закриття неба, щодо цього устаткування. Є у мене надія, що ми отримаємо серйозне протиповітряне устаткування для того, щоб були можливості збивати С-300″, — сказав Терехов, звертаючись до містян.

Відео: “Харків. Новини”

Читайте також: “Потрібна найсучасніша ППО” – Терехов про те, як закрити небо над Харковом

Автор: Олена Нагорна
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  • • Дата публікації матеріалу: 29 Лютого 2024 в 20:32;

  • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Тему закриття неба над Харковом вкотре порушив мер міста Ігор Терехов".