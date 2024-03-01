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Зеленский и Рютте в Харькове подписали договор между Украиной и Нидерландами

Общество 16:58   01.03.2024
Оксана Якушко

В Харькове Президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Нидерландов Марк Рютте провели переговоры и подписали соглашение о сотрудничестве в сфере безопасности между Украиной и Нидерландами, сообщает Офис президента.

Документ был подписан в рамках Совместной декларации G7 о поддержке Украины, принятой на саммите НАТО в Вильнюсе. Соглашение закрепляет решение Нидерландов продолжать сотрудничество с целью дальнейшего оказания и расширения помощи Украине в защите от российской агрессии столько, сколько потребуется. Документ действует в течение 10 лет с даты его подписания.

В частности, в соглашении зафиксировано предоставление со стороны Нидерландов военной помощи на 2 млрд евро в 2024 году и продление оборонной поддержки на протяжении 10 лет.

Документ содержит мощный военный блок, предусматривающий предоставление Украине современного военного оборудования и поддержки оборонной промышленности. Приоритет – в предоставлении ПВО, артиллерии, бронетехники, в поддержке морских и дальнобойных возможностей и, в частности, Воздушных сил.

В невоенной сфере предполагается усиление помощи Украине в направлении экономического восстановления, противодействия гибридным угрозам, в области разведки, кибернетической и информационной безопасности, в сфере борьбы с оргпреступностью, а также в области критической инфраструктуры.

Кроме того, в документе расширены блоки санкций, возмещения убытков и привлечения государства-агрессора к ответственности, а также поддержки со стороны Нидерландов культурного наследия Украины.
Соглашение четко подтверждает поддержку со стороны Нидерландов будущего членства Украины в ЕС и НАТО.

Определен механизм 24-часового экстренного реагирования в случае повторной военной агрессии против Украины.

Глава Украинского государства и Премьер-министр Нидерландов приняли участие в заседании военного кабинета.

Владимир Зеленский и Марк Рютте пообщались с министром обороны Рустемом Умеровым,

Главнокомандующим ВСУ Александром Сырским и командующим Воздушными силами ВСУ Николаем Олещуком. Представители украинской армии рассказали о текущей ситуации на поле боя, особенностях российских воздушных обстрелов.

Также они проинформировали о критических потребностях сил обороны в снарядах, средствах ПВО и бронетехнике. Отдельно обсудили потребности сил ПВО для защиты Харькова.

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публикации материала: 1 марта 2024 в 16:58;

  • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харькове Президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Нидерландов Марк Рютте провели переговоры и подписали соглашение о сотрудничестве в сфере безопасности между Украиной и Нидерландами, сообщает Офис президента.".