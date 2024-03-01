WSJ опубликовал мирное соглашение 2022 года РФ и Украины

Президент РФ Владимир Путин публично намекнул, что открыт к переговорам по прекращению войны в Украине на условиях Москвы. А контуры соглашения, желаемого РФ, можно увидеть в проекте мирного договора, разработанном российскими и украинскими участниками переговоров в апреле 2022 года, утверждает американское издание The Wall Street Journal.

Западные чиновники и аналитики говорят, что эти цели остаются практически неизменными после двух лет боевых действий: превратить Украину в «кастрированное государство», постоянно уязвимое для российской военной агрессии, пишет ВВС Украина.

Согласно документу издания, датированному якобы 15 апреля 2022 года, участники переговоров с обеих сторон пытались прекратить боевые действия, согласившись превратить Украину в «постоянно нейтральное государство, не участвующее в военных блоках». Ей должны были запретить восстанавливать свою армию при поддержке Запада, а Крым хотели оставить под фактическим контролем РФ.

В конце концов, ни о каком соглашении договориться не удалось, напоминают авторы статьи. Масштаб российских военных преступлений в Украине стал очевидным, военные успехи Украины улучшились, а Запад предоставил оружие для поддержки Киева.

Как пишет WSJ, сегодня Украина заявляет, что не начнет мирные переговоры до тех пор, пока РФ не выведет войска с ее территории. Два года конфликта также закалили украинскую общественность, выступающую против любых договоренностей с РФ, а президент Зеленский предупредил, что прекращение боевых действий позволит РФ перевооружиться и снова атаковать Украину.

Аналитики подчеркивают, что военная победа любой из сторон выглядит все более недостижимой. И что неподписанное в 2022 году соглашение является упоминанием компромиссов, к которым Москва может попытаться принудить Киев, если западная военная поддержка иссякнет, а РФ захватит еще больше украинских земель.

Основные моменты сделки

По данным WSJ, соглашение позволяло Украине стать членом ЕС, но запрещало присоединяться к военным союзам, таким как НАТО. Предусматривался нейтральный статус Украины.

Проект договора также запрещал получать Киев иностранное оружие, «в том числе ракеты любого типа, вооруженные силы и формирования».

ВСУ должны были сократить до определенного размера, при этом РФ стремилась ограничить все – от количества войск и танков до максимальной дальности украинских ракет.

Москва настаивала, чтобы численность ВСУ насчитывала 85 000 военных, 342 танка, 519 артиллерийских систем. Украинские переговорщики хотели иметь 250 тысяч военнослужащих, 800 танков и 1900 артиллерийских орудий. РФ хотела, чтобы дальность действия украинских ракет была ограничена 40 км.

Крымский полуостров, по требованию Москвы, должен был остаться под контролем РФ и не считался бы нейтральным.

Москва также настаивала на том, чтобы русский язык функционировал наравне с украинским в органах власти и судах – пункт, на который Киев, согласно проекту документа, не согласился.

Будущее востока Украины, захваченного и оккупированного РФ 2014 года, должны были обсудить лично Путин и Зеленский. Однако эта встреча так и не состоялась.

Гарантами договора, по данным издания, избрали иностранные государства, среди которых США, Великобритания, Китай, Франция и Россия.

Эти страны, как пишет WSJ, должны защищать нейтралитет Украины в случае нарушения договора. Но пока договор будет действовать, страны-гаранты должны были «прекратить международные договоры и соглашения, несовместимые с постоянным нейтралитетом Украины», в том числе любые обещания двусторонней военной помощи. При этом международные гарантии безопасности не должны распространяться на Крым и Севастополь.

Проект соглашения демонстрирует глубоко укоренившиеся в РФ фобии о том, что Запад во главе с США на протяжении многих лет развивал Украину как так называемую «антироссию», чтобы взорвать, сдержать и попытаться взять под свой контроль РФ.

После того как начальная попытка Путина захватить Киев и свергнуть украинское правительство провалилась, россияне попытались с помощью этого мирного соглашения прекратить поддержку Киева со стороны Запада.

Издание указывает, что РФ хотела добавить Беларусь как гаранта, а Украина – Турцию.

В случае нападения на Украину РФ предлагала единый ответ от всех государств-гарантов, но Украина не согласилась, мотивируя тем, что единственного ответа может не быть, если агрессором станет РФ.

Также Украина хотела в случае нападения закрытия воздушного пространства и оружия от стран Запада. Здесь не согласилась РФ.

Украинские участники также отказались обсуждать российский пункт, который требует от Киева снять претензии на то, чтобы РФ подверглась юрисдикции Международного уголовного суда, который преследует военные преступления, как указано в документе. Они также не ратифицировали пункт об упразднении всех взаимных санкций.

Издание напоминает, что переговоры продолжались еще некоторое время и полностью прекратились в июне 2022 года.

Что говорит Киев

Статью WSJ прокомментировал участвовавший в переговорах весной 2022 года советник руководителя офиса президента Украины Михаил Подоляк. Он настаивает, что никаких реальных возможностей договориться с РФ тогда не было.

«Украина категорически никогда эти условия не принимала, — написал он в телеграмме. – Сегодня РФ опять же хочет уничтожить Украину, но ищет возможности выторговать себе оперативную паузу, чтобы закончить милитаризацию, расширить мобилизацию и на следующем этапе масштабировать боевые действия».

Он убежден, что нет необходимости возвращаться к «несуществующей теме и пытаться выдать известные капитуляционные требования РФ за что-то новое, что совершенно точно не могло привести к «миру».

«Почему нужно продолжать не понимать, что такое масштабное вторжение РФ должно закончиться лишь капитуляцией Украины на кровожадных условиях РФ, а не привести к «миру»?» – резюмирует Подоляк.

И российские, и украинские источники неоднократно отмечали: участвовавшие в переговорах делегации вообще не были уполномочены решать вопросы войны и мира. Переговорщики готовили документы, которые Владимир Зеленский и Владимир Путин могли бы подписать, если бы действительно договорились о прекращении войны.

«В Стамбуле мы фиксировали: вы [Вооруженные силы РФ] идете на границы по состоянию на 24 февраля 2022 года, после этого начинается переговорный процесс, в котором примет участие и президент, и МИД Украины, и после этого будем выходить на юридический документ», — заявил в 2023 году в эфире Радио NV Михаил Подоляк, член украинской переговорной делегации.

Источники BBC и в Киеве, и в Москве утверждают: ни на одном из этапов недолгих переговоров РФ и Украина не были близки к проведению переговоров на самом высоком уровне – то есть между Владимиром Зеленским и Владимиром Путиным. А без этой встречи достичь реальных договоренностей было априори невозможно.