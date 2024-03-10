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По Харькову будет прилетать до конца войны, киевская ПВО не спасет — Коваленко

Общество 16:36   10.03.2024
Оксана Горун
По Харькову будет прилетать до конца войны, киевская ПВО не спасет — Коваленко

Система ПВО, созданная по образцу и подобию киевской, в Харькове будет малоэффективна, считает военно-политический обозреватель группы «Информационное сопротивление» Александр Коваленко.

«В таких городах, как Харьков и Сумы, киевский аналог ПВО будет малоэффективен. В первую очередь из-за критической близости этих городов к границе с Россией и критически малого времени на реагирование даже таких высокотехнологических систем, как ЗРК «Patriot» или SAMP/T, на баллистические угрозы с территории РФ. В свою очередь, такие комплексы ПВО сами становятся в условиях Харькова и Сум уязвимой для уничтожения целью», — пишет Коваленко в материале совместного проекта OBOZ.UA и группы «Информационное сопротивление».

Аналитик отметил: средства ПВО, которые размещают в приграничных городах, должны быть высокомобильными — чтобы успевать выйти из зоны ответного удара после работы по целям.

«В свою очередь, такие средства не являются по своему функционалу защитой от баллистических целей, которые так и останутся бичом приграничных городов до самого конца войны», — дал неутешительный прогноз обозреватель «ИС».

При этом Коваленко назвал систему ПВО, которая сейчас создана в Киеве, — образцово-показательной и лучшей не только в Украине, но и в Европе. Сейчас защитники неба над столицей Украины могут перехватывать всю номенклатуру средств поражения, которые применяют россияне.

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«Единственная ракета, которую пока киевская ПВО не перехватывала, – это Х-22/32. Да и то потому, что она пока не залетала в зону действия ЗРК «Patriot» или SAMP/T. Но в теории и с учетом практики перехватов Х47М2 «Кинжал» и 3М22 «Циркон» проблем с Х-22/33 у западных систем большого радиуса действия не должно возникнуть», — считает Коваленко.

По его мнению, аналогичные системы ПВО возможно создать и в других городах Украины. «Идеально подходят» для размещения аналогов киевской системы ПВО — Днепр, Кривой Рог и Полтава.

Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публикации материала: 10 марта 2024 в 16:36;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Система ПВО, созданная по образцу и подобию киевской, в Харькове будет малоэффективна, считает военно-политический обозреватель группы «Информационное сопротивление» Александр Коваленко".