Авиаудар и обстрел с дрона: на Купянщине днем пострадал мужчина (фото)
Днем 27 марта военные РФ обстреливали Купянский район Харьковской области. В поселке Двуречная пострадал 67-летний мужчина.
Как сообщают в облпрокуратуре, в 13:45 в результате авиаудара по Купянску, предварительно ФАБ-500, были повреждены жилые дома.
Около 13:00 вражеский дрон обстрелял поселок Двуречная Купянского района. Получил ранения 67-летний мужчина.
Начаты досудебные расследования по фактам нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УКУ).
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- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: двуречная, купянск, пострадавшие, прокуратура, Харьков;
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- • Дата публикации материала: 27 марта 2024 в 20:50;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Днем 27 марта военные РФ обстреливали Купянский район Харьковской области".