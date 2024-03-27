Авиаудар и обстрел с дрона: на Купянщине днем пострадал мужчина (фото)

Днем 27 марта военные РФ обстреливали Купянский район Харьковской области. В поселке Двуречная пострадал 67-летний мужчина.

Как сообщают в облпрокуратуре, в 13:45 в результате авиаудара по Купянску, предварительно ФАБ-500, были повреждены жилые дома.

Около 13:00 вражеский дрон обстрелял поселок Двуречная Купянского района. Получил ранения 67-летний мужчина.

Начаты досудебные расследования по фактам нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УКУ).