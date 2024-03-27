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Авиаудар и обстрел с дрона: на Купянщине днем пострадал мужчина (фото)

Происшествия 20:50   27.03.2024
Елена Нагорная
Авиаудар и обстрел с дрона: на Купянщине днем пострадал мужчина (фото)

Днем 27 марта военные РФ обстреливали Купянский район Харьковской области. В поселке Двуречная пострадал 67-летний мужчина.

Как сообщают в облпрокуратуре, в 13:45 в результате авиаудара по Купянску, предварительно ФАБ-500, были повреждены жилые дома.

Около 13:00 вражеский дрон обстрелял поселок Двуречная Купянского района. Получил ранения 67-летний мужчина.

Начаты досудебные расследования по фактам нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УКУ).

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Автор: Елена Нагорная
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  • • Дата публикации материала: 27 марта 2024 в 20:50;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Днем 27 марта военные РФ обстреливали Купянский район Харьковской области".