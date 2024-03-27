Авіаудар і обстріл із дрона: на Куп’янщині вдень постраждав чоловік (фото)
Вдень 27 березня військові РФ обстрілювали Куп’янський район Харківської області. У селищі Дворічна постраждав 67-річний чоловік.
Як повідомляють в облпрокуратурі, о 13:45 внаслідок авіаудару по Куп’янську, попередньо ФАБ-500, були пошкоджені житлові будинки.
Близько 13:00 ворожий дрон обстріляв селище Дворічна Куп’янського району. Там зазнав поранення 67-річний чоловік.
Розпочаті досудові розслідування за фактами порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 ККУ).
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- • Дата публікації матеріалу: 27 Березня 2024 в 20:50;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Вдень 27 березня військові РФ обстрілювали Куп’янський район".