Авіаудар і обстріл із дрона: на Куп’янщині вдень постраждав чоловік (фото)

Вдень 27 березня військові РФ обстрілювали Куп’янський район Харківської області. У селищі Дворічна постраждав 67-річний чоловік.

Як повідомляють в облпрокуратурі, о 13:45 внаслідок авіаудару по Куп’янську, попередньо ФАБ-500, були пошкоджені житлові будинки.

Близько 13:00 ворожий дрон обстріляв селище Дворічна Куп’янського району. Там зазнав поранення 67-річний чоловік.

Розпочаті досудові розслідування за фактами порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 ККУ).