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Авіаудар і обстріл із дрона: на Куп’янщині вдень постраждав чоловік (фото)

Події 20:50   27.03.2024
Олена Нагорна
Авіаудар і обстріл із дрона: на Куп’янщині вдень постраждав чоловік (фото)

Вдень 27 березня військові РФ обстрілювали Куп’янський район Харківської області. У селищі Дворічна постраждав 67-річний чоловік.

Як повідомляють в облпрокуратурі, о 13:45 внаслідок авіаудару по Куп’янську, попередньо ФАБ-500, були пошкоджені житлові будинки.

Близько 13:00 ворожий дрон обстріляв селище Дворічна Куп’янського району. Там зазнав поранення 67-річний чоловік.

Розпочаті досудові розслідування за фактами порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 ККУ).

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Автор: Олена Нагорна
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Авіаудар і обстріл із дрона: на Куп’янщині вдень постраждав чоловік (фото)
Авіаудар і обстріл із дрона: на Куп’янщині вдень постраждав чоловік (фото)
27.03.2024, 20:50

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  • • Дата публікації матеріалу: 27 Березня 2024 в 20:50;

  • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Вдень 27 березня військові РФ обстрілювали Куп’янський район".