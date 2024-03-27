У Повітряних силах розповіли подробиці про снаряди, якими вдарили по Харкову

Оновлені снаряди, якими військові РФ вдарили по Шевченківському району Харкова вдень 27 березня, — це щось середнє між авіабомбою та ракетою, розповів в етері нацмарафону речник командування Повітряних сил ЗСУ Ілля Євлаш.

“Сьогодні ми бачимо цинічний удар російських терористів по Харкову… Звичайно, що росіяни показують свою ницість та абсолютну безпринципність, б’ючи по великому населеному пункту, по мирному місту своїми оновленими снарядами. Це щось на кшталт авіабомби сумісно з ракетою на базі ФАБ-250. Вони зробили плануючу версію. Чекаємо остаточних даних від експертів, які офіційно зможуть сказати, що це саме була за зброя. Однак раніше вже повідомлялося, що в районі Мирнограда Донецької області вже застосовували подібний боєприпас. Звичайно, що такі потужні бомби скидати по середмістю – це порушення всіх норм та звичаїв війни“, – підкреслив Євлаш.

Нагадаємо, вибухи пролунали у Харкові близько 15:50. Удару зазнав район інституту невідкладної хірургії, повідомив мер Ігор Терехов. За даними облпрокуратури, пошкоджені багатоповерхівки, медустанови, автомобілі, школа, дитсадок та інші цивільні об’єкти. Загинув 59-річний чоловік. 19 людей, серед яких четверо дітей віком від трьох місяців до 13 років, постраждали. Їхній стан оцінюється як легкий і середній, дітей уже виписали. Попередньо, ворожий літак ударив двома УМПБ Д-30. Це перший випадок, коли збройні сили РФ використали такий вид боєприпасу по Харкову. Як розповів начальник ХОВА Олег Синєгубов, приблизна дистанція, з якої міг бути запущений снаряд УМПБ Д-30 – 90 кілометрів. Пошкоджено щонайменше 14 багатоповерхівок, вибито понад 300 вікон. Їхні жителі можуть отримати тимчасове житло. Розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним убивством (ч. 2 ст. 438 ККУ).