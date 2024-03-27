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В Воздушных силах рассказали подробности о снарядах, прилетевших по Харькову

Происшествия 20:32   27.03.2024
Елена Нагорная
В Воздушных силах рассказали подробности о снарядах, прилетевших по Харькову

Обновленные снаряды, которыми военные РФ ударили по Шевченковскому району Харькова днем 27 марта, — это нечто среднее между авиабомбой и ракетой, рассказал в эфире нацмарафона спикер командования Воздушных сил ВСУ Илья Евлаш.

«Сегодня мы видим циничный удар российских террористов по Харькову… Конечно, россияне показывают свою низость и абсолютную беспринципность, ударяя по большому населенному пункту, по мирному городу своими обновленными снарядами. Это что-то вроде авиабомбы совместно с ракетой на базе ФАБ-250. Они сделали планирующую версию. Ждем окончательных данных от экспертов, которые официально смогут сказать, что это именно было за оружие. Однако ранее уже сообщалось, что в районе Мирнограда Донецкой области уже применяли подобный боеприпас. Конечно, что такие мощные бомбы сбрасывать по центру города — это нарушение всех законов и обычаев войны», — подчеркнул Евлаш.

Напомним, взрывы прозвучали в Харькове около 15:50. По данным облпрокуратуры, повреждены многоэтажки, медучреждения, автомобили, школа, детсад и другие гражданские объекты. Погиб 59-летний мужчина. 19 человек, среди которых четверо детей в возрасте от трех месяцев до 13 лет, пострадали. Их состояние оценивается как легкое и среднее, детей уже выписали. Предварительно, вражеский самолет ударил двумя УМПБ Д-30. Это первый случай, когда вооруженные силы РФ использовали такой вид боеприпаса по Харькову. Как рассказал начальник ХОВА Олег Синегубов, приблизительная дистанция, с которой мог быть запущен снаряд УМПБ Д-30, — 90 километров. Повреждены по меньшей мере 14 многоэтажек, выбито более 300 окон. Жильцы могут получить временное жилье. Начато досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенного с умышленным убийством (ч. 2 ст. 438 УКУ).

Автор: Елена Нагорная
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  • • Дата публикации материала: 27 марта 2024 в 20:32;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Обновленные снаряды, которыми военные РФ ударили по Шевченковскому району, — это нечто среднее между авиабомбой и ракетой".