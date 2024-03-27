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Авиаудар по Харькову и другие обстрелы региона — сводка Генштаба ВСУ

Происшествия 20:08   27.03.2024
Елена Нагорная
Авиаудар по Харькову и другие обстрелы региона — сводка Генштаба ВСУ

Сутки на Харьковщине прошли без наступательных действий со стороны военных РФ, сообщает Генштаб ВСУ в сводке на 18:00.

В то же время враг нанес авиаудары по Харькову, Ветеринарному, Новоегоровке, Ивановке и Кисловке.

Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись Ветеринарное, Борисовка, Амбарное, Стрелечья, Синьковка, Ивановка и Берестовое.

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Автор: Елена Нагорная
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  • • Дата публикации материала: 27 марта 2024 в 20:08;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Сутки на Харьковщине прошли без наступательных действий со стороны военных РФ, сообщает Генштаб ВСУ в сводке на 18:00".