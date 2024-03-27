Авиаудар по Харькову и другие обстрелы региона — сводка Генштаба ВСУ

Сутки на Харьковщине прошли без наступательных действий со стороны военных РФ, сообщает Генштаб ВСУ в сводке на 18:00.

В то же время враг нанес авиаудары по Харькову, Ветеринарному, Новоегоровке, Ивановке и Кисловке.

Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись Ветеринарное, Борисовка, Амбарное, Стрелечья, Синьковка, Ивановка и Берестовое.